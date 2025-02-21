政院稱財劃法、總預算併送有競合 黃珊珊：打臉3大官

行政院日前收到立法院送的財政收支劃分法修正案及114年度中央政府總預算案，發言人李慧芝說，財劃法有明顯瑕疵，導致與總預算案間的競合關係，兩案卻一併送到行政院，將進一步引發生效前後順序的爭議。民眾黨立委黃珊珊今批，這是嚴重打臉行政院副秘書長李國興、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲。

黃珊珊認為，行政院發言人一番指責「立法院沒有併同檢討事權分配」的說詞簡直可笑至極，事權劃分在憲法及地方制度法本就有綱要性、原則性的規定，因此中央各目的事業主管機關有足夠空間與彈性，在確實與地方政府溝通後，依法合理分配事權分工，「但不與地方政府溝通，就是行政院顢頇；將事權分配工作全推給立法院，不僅卸責、更是怠惰！」

黃珊珊表示，在去年財劃法審議過程中，民眾黨最關心的議題就是一旦中央地方財權恢復正常後，是否會對中央事權分配產生影響？有無需要立法院配合修法？但根據行政院主計總處及內政部都告訴國會「不需要」修正地方制度法，事權的檢討移撥是各部會的責任。

黃珊珊更說，關於行政發言人直指財劃法及總預算併送會產生生效爭議，是嚴重在打臉李國興、陳淑姿、莊翠雲。去年財劃法通過後「這3位大官」才在立法院否認114年總預算要重編，要立法院繼續審議，替發言人收拾失言風波，如今發言人竟又重提，究竟是不把同僚放在眼中，還是藐視國會？

黃珊珊表示，既然財劃法必需要檢討修正，是這26年朝野各黨派的高度共識，今日好不容易往前邁進一步，行政院應該要尊重民主價值，多花心力在規劃制度與配套上，而不是繼續做政治鬥爭。