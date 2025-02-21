新聞幕後／卓韓擬劇本 柯總召拆台

總預算案僵局難解，立法院長韓國瑜十八日召集朝野協商破局，但行政院長卓榮泰昨天特別感謝韓幫忙。據了解，這場朝野協商是在卓榮泰與韓國瑜會面達成默契後促成，在野陣營原本就不看好協商會有結果，而民進黨立院黨團與行政院居然也無共識，原先擬好的「劇本」全亂了套。

賴總統十日邀集五院會商後，十二日在民進黨中常會再度針對總預算案提出呼籲，其實當天卓榮泰和韓國瑜就敲定二月十三日中午會面商議，雙方也達成共識，盼總預算案送出立院之前，朝野協商找到妥適解方。

韓、卓會面後，韓國瑜將總預算案送出時程往後延，考量民眾黨主席選舉在即，和政院溝通時程後，決定十八日朝野協商。

據了解，韓國瑜在會面時提醒卓揆，針對總預算案提出覆議，史無前例，盼政院勿再創先例，否則朝野永無寧日。兩院私下達成默契，行政院先向立法院提出報告，說明總預算十二項窒礙難行之處，立法院也針對十二項質疑，逐一澄清釋疑。雙方就各自立場解釋後，再由政院、立院提出可能的解決之道，交由朝野協商，看能否取得共識。

行政院、立法院好不容易搭起的協商平台，在朝野協商一開始就被「拆台」，先是民進黨團總召柯建銘開場遲到十分鐘，之後柯冗長發言，好不容易等柯講完，韓國瑜要請政院秘書長龔明鑫提出政院說明，又數度被柯打斷，柯還稱，總預算已三讀，現在重點是立法院怎麼做，跟行政院無關，韓國瑜不要推卸責任。

柯建銘更嗆聲「這是立法院的事，為什麼請行政院說明？」在場人士聽到這句話全傻眼，不知柯建銘唱的哪齣戲，為何打臉政院？還是在唱雙簧？協商是賴總統、行政院希望促成，並安排政院說明，結果民進黨團竟叫政院不要說明，最終在朝野互嗆聲中破局收場。