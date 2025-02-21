卓揆：總預算研議合法合憲救濟

立法院前天送出今年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰指出，高度質疑總預算審查報告是否合乎預算法與憲法規定，將在最短時間內做必要的預算補救，並研議合法合憲的救濟方式，以確保國家穩定向前。

在野大幅刪除中央政府總預算，根據立法院審查報告，今年度中央政府總預算原列歲出總額為三兆一三廿四億六八九○萬九○二一元，減列一一三五億九九二五萬九千元，而通案統刪不低於九三九億七○○萬元；另外，去年底三讀的「財政收支劃分法」修正案也同步送至行政院。

卓榮泰昨在行政院會指出，感謝立法院長韓國瑜為總預算主持朝野協商，雖然未達到預期目標與效果，但各種努力值得肯定，接下來就是行政院需處理的工作，請各部會做好準備。

卓榮泰表示，這是行政院史無前例、第一次收到未明列總刪除數的總預算案，對於這份審查報告是否符合預算法以及憲法規定，政院高度存疑，財劃法也有明顯瑕疵，且總預算和財劃法一併送到政院，將導致生效前後順序的爭議，嚴重影響國家財政。

卓榮泰指出，總預算案要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立及責任政治原則，而刪減及凍結規模龐大也是史無前例，更造成許多部會施政窒礙難行，因此政院將研議合法合憲的救濟方式，確保國家穩定向前。

針對卓榮泰指，這是行政院史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案。國民黨立委翁曉玲批評，連基本的加減乘除都不會，預算書通過的數字金額還看不懂的行政院，誰會相信它有能力來管理國家大事？「這種程度，難怪也只能搞罷免」。

至於民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指藍白引爆財政核彈，民眾黨立院黨團副總召張啓楷批評，總預算案和財劃法兩者本來就互有相關，按照憲法規定可以一起送出，而這也是委員會召委的職責，立院長久以來都有先例，吳思瑤明知真相還要造謠，根本就是故意製造社會對立，只是為了幫大罷免添柴火。