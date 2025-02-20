總預算首次未明列總刪除數 卓揆研議合法合憲救濟方式

行政院長卓榮泰20日於行政院會表示，昨日行政院收到立法院送出的《財政收支劃分法》修正案及「114年度中央政府總預算案」，這是行政院史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案，且兩案一併送到行政院，將導致生效前後順序的爭議，嚴重影響國家財政，行政院將研議合法、合憲的救濟方式，確保國家可以持續穩定向前。

卓榮泰表示，感謝上周賴清德總統依照《憲法》第44條召集院際會商，這是憲政史上首次，也達到相當進展。在會商之後，行政院與立法院長韓國瑜及考試院長周弘憲進行相關業務討論，感謝韓國瑜18日主持朝野黨團協商會議，最後雖未如願達成預期目標，但各方的努力讓國人看在眼裡，而行政院也能理解朝野黨團協商討論的過程，非韓院長一人可決定。

卓榮泰指出，朝野黨團協商未達到預期效果，接下來就是行政院自己的工作，請各部會務必做好準備工作，備妥充足、完整且清楚的資料，將來提出說明時，要讓立法委員了解預算遭大幅刪凍後施政窒礙難行之處，盼能在最短時間內做必要的預算補救。

卓榮泰提到，昨日行政院收到立法院送出的《財政收支劃分法》修正案及「114年度中央政府總預算案」，這是行政院史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案，對於這份總預算案審查報告是否符合《預算法》與《憲法》規定，行政院高度存疑。此外，《財政收支劃分法》也有明顯瑕疵，總預算案與《財政收支劃分法》兩案一併送到行政院，將導致生效前後順序的爭議，嚴重影響國家財政，而《財政收支劃分法》修正，大幅改變中央與地方財政結構，但未併同檢討事權分配，將進一步擴大城鄉之間差距，也削弱行政權，造成中央政府若干施政無法順利推動或延續。

卓榮泰強調，114年度中央政府總預算案並未宣讀總刪減數及審查後歲出總額，甚至要求行政院自行調整或減列預算，違反《憲法》權力分立與責任政治原則，而刪減及凍結規模之龐大，也是史無前例，將嚴重造成部會施政窒礙難行。因此，針對中央政府總預算案，行政院將研議合法、合憲的救濟方式，確保國家可以持續穩定向前。