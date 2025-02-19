聽新聞
0:00 / 0:00
政院：已收到財劃法、總預算案 首次未明列總刪除數
行政院發言人李慧芝19日表示，行政院在下午三點左右同時收到「財政收支劃分法修正案」以及「114年度中央政府總預算案」兩案。她指出，史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案。
李慧芝指出，這是行政院史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案，政院對於這份審查報告是否合乎預算相關法規以及憲法的要求存有高度質疑；此外，立法院去（2024）年12月20日三讀的「財政收支劃分法」有明顯瑕疵，導致與總預算案之間的競合關係，如今兩案卻一併送到行政院，將進一步引發生效前後順序的爭議，嚴重影響整個國家財政。
李慧芝指出，「財政收支劃分法修正案」大幅改變中央與地方間之財政結構，卻沒有併同檢討事權分配，進一步擴大城鄉差距，大幅削弱行政權，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續；而「114年度總預算案」，並沒有三讀總刪除數，甚至要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立與責任政治原則，而刪減及凍結規模，更造成許多部會施政窒礙難行，政院將研議合法合憲的救濟方式，以確保國家能持續穩定向前。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言