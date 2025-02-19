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政院：已收到財劃法、總預算案 首次未明列總刪除數

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

行政院發言人李慧芝19日表示，行政院在下午三點左右同時收到「財政收支劃分法修正案」以及「114年度中央政府總預算案」兩案。她指出，史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案。

李慧芝指出，這是行政院史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案，政院對於這份審查報告是否合乎預算相關法規以及憲法的要求存有高度質疑；此外，立法院去（2024）年12月20日三讀的「財政收支劃分法」有明顯瑕疵，導致與總預算案之間的競合關係，如今兩案卻一併送到行政院，將進一步引發生效前後順序的爭議，嚴重影響整個國家財政。

李慧芝指出，「財政收支劃分法修正案」大幅改變中央與地方間之財政結構，卻沒有併同檢討事權分配，進一步擴大城鄉差距，大幅削弱行政權，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續；而「114年度總預算案」，並沒有三讀總刪除數，甚至要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立與責任政治原則，而刪減及凍結規模，更造成許多部會施政窒礙難行，政院將研議合法合憲的救濟方式，以確保國家能持續穩定向前。

立法院

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