立院送出總預算、財劃法 政院：未列總刪除數 研議救濟

立法院19日下午送出總預算案與去年底三讀的財劃法修正案。行政院批評，總預算史無前例未明列總刪除數，令人質疑是否合乎預算法規及憲法，財劃法修正也有明顯瑕疵，與總預算產生競合兩案一併送出，更引發生效前後順序爭議，嚴重影響國家財政，將研議合法合憲的救濟方式。

今年度中央政府總預算案遭在野大幅刪減，財劃法則要求中央額外釋出3753億元，引發朝野衝突。行政院發言人李慧芝說明，行政院在下午3點左右同時收到「財政收支劃分法修正案」以及「114年度中央政府總預算案」兩案。

李慧芝表示，這是行政院史無前例、首次收到未明列總刪除數的總預算案，政院對這份審查報告是否合乎預算相關法規，以及憲法的要求存有高度質疑；此外，立法院去年12月20日三讀的「財政收支劃分法」有明顯瑕疵，導致與總預算案之間的競合關係，如今兩案卻一併送抵，將進一步引發生效前後順序的爭議，嚴重影響整個國家財政。

李慧芝指出，「財政收支劃分法」修正案大幅改變中央與地方間之財政結構，卻沒有併同檢討事權分配，進一步擴大城鄉差距，大幅削弱行政權，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

她續指，「114年度總預算案」並沒有三讀總刪除數，甚至要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立與責任政治原則，而刪減及凍結規模，更造成許多部會施政窒礙難行，政院將研議合法合憲的救濟方式，以確保國家能持續穩定向前。