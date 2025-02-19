總預算案、財劃法 立院今送總統與行政院咨請公布

立法院長韓國瑜昨日召開朝野協商討論總預算案，不過朝野毫無共識。立法院人士指出，立法院今天將114年度總預算案審查報告，以及立院三讀通過的「財政收支劃法」修正案，送總統府及行政院咨請總統公布。

立法院上會期末闖關「憲法訴訟法」、「選罷法」和「財劃法」，國民黨立委要求暫緩送出選罷法、財劃法。立法院趕在春節前最後一個上班日，將選罷法修正案公文送出立法院，財劃法則是今天送出立法院。

而今年度中央政府總預算遭大幅刪減，韓國瑜昨日召集朝野協商無結論，立法院今天下午送出立院。根據審查總報告指出，114年度中央政府總預算案，原列歲出總額為3兆1324億6890萬9000元，共計減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元。