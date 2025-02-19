快訊

疑助王大陸竄改體位躲兵役 3仲介業者裁定羈押禁見

高球／國訓中心與潘政琮溝通不良 體育署長生氣：一樁美意搞成這樣

哈佛連霸！泰晤士世界大學聲譽排名出爐 台灣僅1大學擠進前150名

綠：總預算審查報告同三讀審議 立院這1個月在幹嘛

中央社／ 台北19日電

立法院今天送出114年度中央政府總預算，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，根據媒體報導內容，比對後發現總預算案審查總報告跟當初三讀審議結果相同，立法院這1個月到底在幹嘛，讓社會多等1個月的時間。

吳思瑤也指出，總預算案審查報告最終還是沒有「一個」精確的減列數字，且有諸多文字充滿不確定概念，也因歲出金額無法確定，連帶影響融資調度財源部分不確定，這都顯示藍白聯手下，此次總預算案審查是史上最荒謬，錯上加錯、亂上加亂。

立法院今天送出114年度中央政府總預算，根據審查總報告指出，114年度中央政府總預算案原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元。

另外，114年度中央政府總預算案審查總報告的內容，與立法院會在1月21日處理總預算案三讀時所宣讀的審議結果一致。各界關注的預算凍結金額，以及總預算案刪減數的確定金額，則未在審查總報告中呈現。

對此，吳思瑤受訪提到，比對媒體報導內容，立法院端出一模一樣的資料（文字），試問立法院這1個月到底在幹嘛，也難怪立法院長韓國瑜18日召集朝野協商討論總預算案時，未主動說明總預算案審查報告內容，而是一直要求行政院說明。

吳思瑤表示，立法院讓社會等待1個月的情形下，最後還是無法端出「一個」精確的減列數，而是用好幾個數字去加起來，包括委員會、院會減列數等，取代「一個」減列數，且歲出部分在相關用詞上充滿不確定性，例如「不低於」多少數字等，這都違反經驗法則。

吳思瑤強調，朝野一開始協商總預算案時，倘若有依照民進黨團總召柯建銘的建議，即按照往例，先討論確定預算刪減數的天花板，再接下去協商，就不會有今天總預算案刪減數無法確認困境，這也印證立法院這次審查總預算案的過程是史上最荒謬、太粗糙，錯上加錯、亂上加亂。

吳思瑤 立法院

延伸閱讀

柯建銘嗆王世堅：罷免竟叫總統不要出來 你哪一黨的？

吳思瑤：以為韓國瑜有高招 協商變二度傷害政院

柯建銘自稱溫文儒雅 韓國瑜酸：你鼻子會不會變長？

吳思瑤：支持曹興誠提告 嚇阻人格抹殺

相關新聞

總預算槓上！朱立倫嗆民進黨：2.9兆不夠就講 別演別裝

中央政府總預算僵局，立法院長韓國瑜昨召集協商，朝野仍無法達成共識。國民黨主席朱立倫表示，立法院已表達最高誠意，呼籲民進黨...

先提覆議再說要協商 羅智強批綠給韓國瑜下套子

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，最後仍未有結論。國民黨立法院黨團書記長羅智強批評，民進黨有很多補救方式，但卻先決定要提覆議...

幕後／促成協商 卓揆請王金平出馬

立法院長韓國瑜昨針對今年度總預算召集朝野協商，盼化解僵局。傳出行政院長卓榮泰日前親自拜訪立法院前院長王金平，請王協調國民...

觀察站／協商是假 覆議是真 鋪排大罷免

為化解總預算僵局，除了賴總統破天荒邀集五院會商，行政院也動作頻頻。但昨天朝野協商，一如預期宣告破局，民進黨立院黨團總召柯...

協商變吵架 總預算案今出立院

為解決中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜昨天下午召集朝野協商，不過現場又演變成吵架大戰，韓國瑜請列席的行政院秘書長龔明...

潛艦國造、台美軍售 可能改特別預算

賴清德總統宣示將以編列特別預算方式，將國防預算占我國國內生產毛額（ＧＤＰ）比率提高至百分之三以上。據透露，賴政府可能將已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。