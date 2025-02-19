總預算槓上！朱立倫嗆民進黨：2.9兆不夠就講 別演別裝

中央政府總預算僵局，立法院長韓國瑜昨召集協商，朝野仍無法達成共識。國民黨主席朱立倫表示，立法院已表達最高誠意，呼籲民進黨「不要再演、不要再裝，更不要故意製造衝突」，如果2.9兆元還不夠，就明白告訴大家，不要刻意製造問題與衝突。

立法院今送出114年度中央政府總預算審查報告。朱立倫今在中常會指出，昨天朝野協商，執政黨從頭鬧場到尾，這次通過的總預算2兆9300億元是有史以來最高，應該好好施政，若還有不足，行政院可提出追加預算，同時主計總處所提的流用，必須符合預算法第63條的規定，相信朝野都沒有意見；另也可動用預備金，國民黨也支持。

至於總預算案凍結的部分，朱立倫說，韓國瑜表達得很清楚，只要行政院到立法院來提出需求，在各委員會召委選出後，會優先召開相關會議聽取各部會的報告以解凍，已經表達最高誠意，希望共同讓施政更順利。

他呼籲民進黨「不要再演、不要再裝，更不要故意的製造衝突」，如果2.9兆元還不夠，就明白告訴大家，不要刻意製造問題與衝突。

此外，今年3月12日適逢國父孫中山逝世100周年，朱立倫表示國民黨會舉辦一系列紀活動，3月有展覽與音樂會等各項致敬活動，各地方黨部也會舉行相關紀念活動。