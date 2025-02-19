先提覆議再說要協商 羅智強批綠給韓國瑜下套子

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，最後仍未有結論。國民黨立法院黨團書記長羅智強批評，民進黨有很多補救方式，但卻先決定要提覆議，又來找韓協商，幫韓下小套子，呼籲民進黨不要當家鬧事；另外，針對國防預算增加，他也憂心我方無法滿足美方要求，這考驗政府對美政策溝通能力。

為解決中央政府總預算案僵局，韓國瑜昨召集朝野協商，不過現場又演變成吵架大戰，朝野最後無共識收場。韓昨協商時預告，立法院今天會將總預算案送出立院。

羅智強表示，誠懇呼籲賴清德總統學學韓國瑜的大度跟胸襟，韓召開協商是「明知不可為而為之」，已經說過很多次三讀通過的總預算，民進黨要來補救會有其他方式，有些追加預算、解凍等法制作法，可民進黨已經先決定要覆議這條路，再去找韓國瑜協商這件事情，這是幫韓國瑜下個小套子，韓即便知情，但心繫國家，所以仍召集協商，還是再次呼籲賴及民進黨，當家者不要鬧事，這才是治本之道。

有關立委徐巧芯丈夫劉彥澧請辭及大罷免等話題，羅智強表示，尊重劉的決定，相信在沒有公職身份狀態下可以說他想說的話；民進黨政治人物雙標已經司空見慣，最經典例子是選完就一路嚷嚷大罷免，但人民很有智慧，請民進黨不要低估，做賊喊捉賊。另外，他也建議聯電創辦人曹興誠請教親中經驗的民進黨政治人物，社會對於參與公共事務的人都有些標準及要求，應正面來面對檢驗。

另外，我將增加國防預算及擬買美武器，羅智強指出，現在國防預算已經來到馬政府時期2.5倍，但國家安全有增加2.5倍嗎？顯然是沒有，且賴清德想將預算增至GDP3%，但美國總統川普要的是10%，台灣有無辦法滿足美方要求？考驗政府對美政策溝通能力。他也說，和平沒有輸家、戰爭沒有贏家，烏克蘭戰爭對台灣是非常好的警示，而科技戰上，現在台積電也成為列強角逐的肥肉，沒看到政府除舉白旗以外的作法。