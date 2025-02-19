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潛艦國造、台美軍售 可能改特別預算

聯合報／ 記者李人岳蔡晉宇屈彥辰林銘翰／台北報導
圖為海鯤號。傳潛艦國造預算可能改成「特別預算」。圖／聯合報資料照片
圖為海鯤號。傳潛艦國造預算可能改成「特別預算」。圖／聯合報資料照片

賴清德總統宣示將以編列特別預算方式，將國防預算占我國國內生產毛額（ＧＤＰ）比率提高至百分之三以上。據透露，賴政府可能將已編列在國防預算的潛艦國造、岸置魚叉飛彈系統等重大軍事投資案改成特別預算，或將台美重大軍售案包裹編成特別預算。

國防部戰規司建軍規劃處處長翁予恒昨天表示，對於特別預算的編列，目前還在研析及整體規畫評估，相關項目在尚未完成建案、未獲得預算前都不會透露。

對於潛艦國造等重大軍事投資案改成特別預算，民進黨立委王定宇表示支持；他說，建造一艘戰艦要花相當長時間，無論是現在已決定要建造的七艘潛艦或未來永續發展，採用特別條例做規範，把預算上限訂好，跨年度執行，就不會因為執政更迭而影響戰力取得。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，從「公務預算」變成特別預算確實有前例可循，但是過去的例子是在總預算三讀通過之前，這次總預算已三讀通過，改成特別預算有程序問題待釐清。

王鴻薇表示，先前討論這筆預算時，有人提過全數刪減，因為一編就是十四年，今年度「海鯤號」完成測試後再來編列預算會比較合理，也能讓立委掌握海鯤號到底能否完成測試，但民進黨不願意，開始扣紅帽子，若改成特別預算，「公務預算一定要完全減列」。

國民黨立委李彥秀質疑，將國防預算的重大軍事投資案改成特別預算，並不會增加整體ＧＤＰ占比，也不會增加整體對外採購金額，唯一目的就是要快速將軍費「灌」到ＧＤＰ百分之三，這樣的作法不僅在預算編列程序上有極大討論空間，美方是否願意埋單也是未定之天。

國防預算 海鯤號 潛艦國造

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