幕後／促成協商 卓揆請王金平出馬

立法院長韓國瑜昨針對今年度總預算召集朝野協商，盼化解僵局。傳出行政院長卓榮泰日前親自拜訪立法院前院長王金平，請王協調國民黨團出席，才促成這場協商。

行政院昨天未正面回覆；國民黨團書記長王鴻薇則證實，王金平有向國民黨團表達關切之意，她感謝王對立院降低衝突的關切，但總預算三讀後已無法更動。

針對今年度總預算遭大幅刪減，賴清德總統本月十日召集五院會商後，卓榮泰十三日也與韓國瑜會面，最終達成共識，在總預算案送出立院之前，先由韓國瑜召集朝野協商尋求解方。

有消息傳出，這場協商原先難以成局，是卓榮泰請王金平出手協助後，國民黨團才在不傷和氣前提下，決定出席協商。政院昨未正面回覆是否請出王金平協助，政院人士僅表示，「朝野各界都非常關心」。

王鴻薇則表示，大家知道王前院長關心立法院動態，他確實有跟國民黨團表達，關於這次總預算的協商部分，可以聽聽行政院有什麼意見、要提什麼，「這是王前院長的關切之意」，只是，三讀通過的總預算，已無法更動。