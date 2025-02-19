聽新聞
0:00 / 0:00
幕後／促成協商 卓揆請王金平出馬
立法院長韓國瑜昨針對今年度總預算召集朝野協商，盼化解僵局。傳出行政院長卓榮泰日前親自拜訪立法院前院長王金平，請王協調國民黨團出席，才促成這場協商。
行政院昨天未正面回覆；國民黨團書記長王鴻薇則證實，王金平有向國民黨團表達關切之意，她感謝王對立院降低衝突的關切，但總預算三讀後已無法更動。
針對今年度總預算遭大幅刪減，賴清德總統本月十日召集五院會商後，卓榮泰十三日也與韓國瑜會面，最終達成共識，在總預算案送出立院之前，先由韓國瑜召集朝野協商尋求解方。
有消息傳出，這場協商原先難以成局，是卓榮泰請王金平出手協助後，國民黨團才在不傷和氣前提下，決定出席協商。政院昨未正面回覆是否請出王金平協助，政院人士僅表示，「朝野各界都非常關心」。
王鴻薇則表示，大家知道王前院長關心立法院動態，他確實有跟國民黨團表達，關於這次總預算的協商部分，可以聽聽行政院有什麼意見、要提什麼，「這是王前院長的關切之意」，只是，三讀通過的總預算，已無法更動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言