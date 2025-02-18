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基層消防怒「不想當造謠工具」 王鴻薇聲援：破綠謊言

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立委王鴻薇今晚表示，民進黨謊言砍預算戳破，基層消防拒黑熊爭權益。民進黨造謠在野黨砍消防預算，連基層都看不下去了，這幾天已經有不同媒體，都有義消等消防員體系的基層出來說話闢謠，事實勝於雄辯。

王鴻薇表示，投書的消防基層表示他看到在社群媒體上，許多民眾將消防預算爭議與近期國民黨提案普發現金1萬元相提並論，甚至有輿論稱「我不要一萬元，把預算還給消防員、醫護人員」；但如果沒有普發一萬元，錢真的會給消防嗎？

王鴻薇提到，投書的消防基層還說「這些罷免團體、甚至吳思瑤指控的，爭議的核心來自內政部消防署在114年度新增的『韌性國家醫療整備計畫』」，該計畫編列2億5000多萬元，涉及黑熊學院、壯闊台灣等爭議組織，更讓該基層氣憤的是，黑熊學院更被挖出YouTube頻道上發布錯誤的CPR心肺復甦術內容，而且計畫中的內容也不是平常火警、救護、特搜、港務的防護裝備。

王鴻薇批，這些青鳥、罷免團體、綠委口口聲聲說消防，她就問民進黨長年執政至今，消防員到底可不可成立工會？公安法原本承諾廠商不合法停工，最後變成只提高罰緩至500萬，至今職安法都不適用這些消防弟兄，就算立法院三讀通過消防法，結果內政部也宣布五年後才要實施。

王鴻薇強調，上述的這些都是前年消防弟兄在現場抗議，但至今沒有任何結果，執政黨難辭其咎的責任，本於良心，執政黨掌握消防生殺大權不思檢討，卻還利用這些消防基層做政治操作，相信大家都不是眼瞎，很感謝這些消防基層願出來逆風澄清，未來她也會繼續監督執政黨，要求他們對消防人員對消防人員做到應有的保障。

消防員 王鴻薇 黑熊學院

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