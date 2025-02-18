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總預算協商無共識將提覆議？政院：研議合法合憲救濟

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

為解總預算僵局，立法院長韓國瑜在審查報告送出前，於今日下午召集朝野協商，但未達共識。行政院指出，這代表無法解決各部會遇到的困境，也無法回應社會希望立院理性協商及解決總預算爭議的期待；為讓政府正常運作，行政院在收到總預算案後，將研議合法合憲的救濟方式。

今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜曾在國政會商時指出，盼行政院別對總預算提覆議，改用追加減預算方式處理，並與行政院長卓榮泰達成共識召集協商，針對協商無共識；韓說，總預算經立院三讀通過，基於尊重民意。請行政院尊重立院決議，不宜輕易提出覆議，徒增朝野紛爭。

對此，行政院發言人李慧芝表示，感謝賴清德總統10日邀請五院會商，商討總預算案爭議，也感謝立法院長韓國瑜於今日召開朝野協商；行政院一直期待立法院能重新審視總預算案窒礙難行之處，包括總預算案遭到大幅刪減凍結、刪減總數混亂、解凍程序與條件也過於嚴苛，導致行政院、監察院及許多部會施政窒礙難行等。

然而今日立院朝野協商未能達成共識，李慧芝指出，這代表無法解決各部會所遇到的困境，也無法回應社會希望立院理性協商以解決總預算爭議的期待，無法讓人民消除憂慮。

李慧芝進一步表示，為了讓政府能正常運作，行政院在收到總預算案之後，將研議合法合憲的救濟方式。政院也將持續透過各種方式持續努力，持續推動福國利民的政策，讓國家繼續穩定向前。

針對後續救濟，行政院長卓榮泰曾在10日五院會商後的新聞稿及臉書發文表態，當行政院收到總預算案後，考量不合理刪凍波及各院政務運作，行政院將提出覆議，希望立法院能接受覆議案，重新審議統刪、特定機關特定項目巨幅刪凍、大量凍結使政府機關窒礙難行的三大不合理。

總預算 行政院 韓國瑜

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