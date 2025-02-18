總預算協商破局 韓國瑜：總預算案19日送出立院

總預算案僵局未解，立法院長韓國瑜18日召集朝野協商，三黨未達共識。韓國瑜表示，很遺憾三黨未達共識，總預算經立院三讀通過，基於對民意尊重，請行政院尊重立院決議，不宜輕易提出覆議，徒增朝野紛爭。總預算案19日將送出立院。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜日前在國政會商時指出，盼行政院別對總預算提覆議，改用追加減預算方式處理等。韓國瑜下午召集朝野協商民國114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，邀行政院祕書長龔明鑫、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人列席。

經過三黨團協商，最終仍是破局，韓國瑜也在最終作出三項宣告，首先是今天的協商顯然無法達成三黨共識，非常的遺憾；第二、立法院依照憲法是最高的民意機關，代表人民行使相關職權，114年度中央政府總預算已經三度通過、也作出最終的決議，因此基於對民意的尊重，立法院也請行政院能夠尊重立法院的決議，不宜輕易提出覆議，增加朝野的紛爭，不過，韓國瑜強調，立法院會尊重行政院作出任何決定。

韓國瑜說，第三，如果行政院對總預算不提出覆議，建議各黨團與行政院後續討論有什麼方案可行，預算解凍部分，交由各委員會處理，請各黨團要求召委盡速排案，立刻啟動預算解凍程序；如果業務費支用有困難，請行政院參考預算法第22條規定，請立法院同意使用預備金。

韓國瑜指出，行政院認為有必要追加預算時，請妥為說明、再行溝通，送立法院審議。這是苦口良藥，這條路是可以走下去的，總預算爭議雖無法達成共識，賴總統、卓榮泰都希望總預算送出前能再溝通一次，各黨團都很善意，希望在衝突爭議中能有一條路，並表示19日將年度中央政府總預算案送出立法院。