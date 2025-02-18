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柯建銘自稱溫文儒雅 韓國瑜酸：你鼻子會不會變長？

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜（右）今天下午召集朝野協商。民進黨團總召柯建銘（左）因故晚到，柯建銘在兩點十分進入會議室後，韓國瑜立即伸手示意請柯建銘入座。記者杜建重／攝影
為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜（右）今天下午召集朝野協商。民進黨團總召柯建銘（左）因故晚到，柯建銘在兩點十分進入會議室後，韓國瑜立即伸手示意請柯建銘入座。記者杜建重／攝影

為解決中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商，民進黨團總召柯建銘在休息後，一度語氣緩和自稱，他變得溫文儒雅、慈眉善目，不是怒目金剛；韓國瑜忍不住吐槽回，「你鼻子會不會變長啊？」不過最後朝野協商仍無結論。

賴清德總統邀集五院院長會商後，行政院長卓榮泰請託韓國瑜召集朝野協商，韓國瑜今天下午2時召集協商，由於朝野無共識，場面一度火爆，韓國瑜隨即喊休息。

柯建銘在休息過後突然語氣和緩自稱，大家應該感受得到，他與過去態度不一樣，非常慈眉善目、溫文儒雅；韓國瑜聽到此忍不住吐槽，「你鼻子會不會變長？」柯建銘則回嗆院長「你不要插話」。

而柯建銘在朝野協商時，冗長發言令在野黨相當不滿。國民黨立委陳玉珍批評，總預算表決時，柯建銘根本不在現場、沒有投票，結果污名化投票立委，還在這裡講廢話，呼籲柯建銘要講古請回去開直播。

民眾黨立委張啟楷也稱，政院官員全來了，立法院職員也很辛苦，繼續在此講廢話對不起納稅人，他主張以後朝野協商浪費時間，應該要付錢，否則對不起納稅人。

朝野協商 柯建銘 韓國瑜

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