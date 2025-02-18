總預算遭凍結比低於過去 國民黨團：馬扁行、賴不行？

總預算朝野協商破局，國民黨立法院黨團指出，就歷史數據來看，前總統馬英九、陳水扁遭凍結總預算比例都比現在高，一切運作如常；卓內閣計算預算被凍結4.6%，卻宣稱政府無法運作，賴清德總統不如馬、扁，也凸顯賴清德如同巨嬰，沒有任何作為能力。

立法院長韓國瑜今下午召集黨團協商，討論總預算後續事宜，最終宣布無法達成共識，也希望既然總預算已三讀，基於對民意的尊重，行政院能尊重立法院決議，不宜輕易提出覆議，徒增朝野紛爭；若能不提覆議，也建議大家可透過預算解凍、動用預備金、追加預算等方式處理。

國民黨團表示，今年行政院預算規模歲出高達3兆1325億元，卻四處發動民進黨立法黨團、側翼網軍哭窮、造謠，說立法院藍白亂刪預算，政務窒礙難行。被公開打臉後，又說預算凍結比例過高，行政院無法施政，但就歷史數據來看，馬英九、陳水扁行，賴清德不行？

國民黨團指出，民國95年度陳水扁執政，中央政府歲出預算規模1兆6082億元，凍結2130億元，比例高達13.24%，民進黨執政的中央政府運作如常，前一年94年度預算凍結比例也高達12.71%，陳水扁想盡辦法與立法院在野黨理性溝通，盡速解凍預算，推動政務。馬英九執政時期，民國102年度中央政府歲出預算也遭立法院凍結高達10.06%，馬政府依然運作如常。

國民黨團表示，監督政府是立法院的法定職權，凍結預算不是刪除，行政院只要依循慣例向立法院提出報告即可解凍。卓內閣的主計總處公開表示，預算被凍結4.6%，中央政府無法運作，但其實馬英九、陳水扁時期的中央政府總預算被凍結比例都高於賴政府，卻運作如常。

國民黨團還說，陳水扁任內也沒有動不動就提覆議，製造兩院對立，這也凸顯賴清德、卓榮泰如同巨嬰，沒有任何作為能力。無能的內閣、無能的總統才會把自己的無能的責任推給在野黨。賴清德可以去問問陳水扁該怎麼做？