總預算朝野協商破局 韓國瑜挨罵受不了柯建銘回嗆這句

為解決中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商，韓國瑜請列席的行政院秘書長龔明鑫說明時，民進黨團總召柯建銘嗆聲稱「這是立法院的事，為什麼請行政院說明」，韓國瑜不忍了回嗆柯「那你不要遞公文來不就好了」，最後朝野雙方毫無共識。

韓國瑜最後在會中宣告，既然114年度中央政府總預算案已經本院三讀通過，作出最終決議，因此基於對民意的尊重，也請行政院能尊重本院之決議，不宜輕易提出覆議，徒增朝野紛爭。

韓國瑜也強調，若政院不提出覆議的話，建議各黨團針對有關預算解凍部分，要求所屬的召集委員盡速排案，完成預算解凍程序；政院業務費支用如確有困難，可依預算法第22條規定動用預備金，請立法院審查；行政院若認為有提出追加預算必要，請提送立法院審議。

韓國瑜在會議一開始也宣告，總預算將於明日送出立法院。柯建銘強調，總預算送出立法院後，總統會轉給行政院詢問是否有窒礙難行之處，行政院若提出覆議，「當然我們（指民進黨團）會輸」，將再行釋憲，這才是憲政程序，「只有這條路可以走」。

賴清德總統邀集五院院長會商後，韓國瑜應行政院長卓榮泰請託於今天召集協商。民進黨團一開始晚到10分鐘，接著柯建銘一口氣連講20分鐘，韓國瑜請行政院說明時，柯建銘嗆聲，「現在重點是立法院，為什麼要請行政院說明」，還怒指韓國瑜不要推卸責任；韓國瑜也不滿回嗆「是民進黨先遞出公文請求朝野協商，不然你不要提出來」。

行政院秘書長龔明鑫發言指出，總預算三讀通過後，行政部門重新檢視發現的確有些窒礙難行之處，希望可以針對窒礙難行這幾點提出解決之道。

主計長陳淑姿強調，總預算刪減幅度太大，嚴重影響機關基本運作和維持，是不是能夠辦理預算的流用、動支預備金，或者用追加預算方式來調整，而在追加預算通過之前，也會有空窗期，這個空窗期是否能由各單位先辦理「暫付」。

陳淑姿還說，由於凍結數創近年新高，也會產生業務空窗期，例如有單位遭凍結70%，但要執行到30%才可以解凍，這當中執行到40%時，就會出現空窗期，影響業務運作，這部分是否能夠請各委員會盡速審查 解凍案。