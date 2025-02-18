貼豆腐乳配饅頭午餐小確幸 韓國瑜：有點苦笑等等要協商

立法院長韓國瑜今天下午針對總預算後續處理事宜著急朝野協商，韓國瑜中午在臉書貼出他與院長同仁的中餐，稱「熟悉的饅頭豆腐乳最對味」，還說這是「今日小確幸」。不過，由於預期協商時朝野仍會針鋒相對，韓國瑜也自己留言稱，「有點苦笑等等要朝野協商」。

為解決今年度中央政府總預算案僵局，韓國瑜今天下午召集朝野協商。國民黨立委希望行政院拿出誠意，不要讓協商成為過場，民眾黨立委則強調會捍衛國會法治及尊嚴；民進黨立院黨團總召柯建銘表示，樂見遵守憲法原則，但藍白是否買韓國瑜的帳「就另當別論」。

韓國瑜則是在協商簽貼文，貼出他今日的午餐菜單，包含酸菜、豆乾、花生米、豆腐乳及饅頭。韓國瑜表示，過年吃太油膩，上班中午換個口味，熟悉的饅頭豆腐乳最對味，今日小確幸，大家上班要加油要開心！

不過，由於照片中裝了一大盤饅頭，有網友質疑「一餐5個！」「饅頭也太多」；韓國瑜則留言解釋，饅頭是辦公室同仁大家一起吃。不過由於午休結束後就要面對朝野協商，韓國瑜也對貼文中的照片自嘲「有點苦笑等等要朝野協商」。