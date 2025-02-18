快訊

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

流感疫苗20日起暫停全民公費接種 疫情估3月中旬脫離流行期

韓國瑜邀朝野協商 盼解總預算僵局

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
列席會議的行政院秘書長龔明鑫（左二）、主計長陳淑姿（左一）與財政部長莊翠雲（左三）特別走到主席台前，向立法院長韓國瑜（右一）致意。記者杜建重／攝影
列席會議的行政院秘書長龔明鑫（左二）、主計長陳淑姿（左一）與財政部長莊翠雲（左三）特別走到主席台前，向立法院長韓國瑜（右一）致意。記者杜建重／攝影

為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院韓國瑜今天下午召集朝野協商。國民黨黨團及民眾黨黨團準時到達會議室後，主席立法院長韓國瑜宣布因民進黨團總召柯建銘來電表示會晚到，原本會議時間由兩點改為兩點十分。

會前，列席會議的行政院秘書長龔明鑫、主計長陳淑姿與財政部長莊翠雲三人特別走到主席台前，向立法院長韓國瑜致意；而等待開會的過程中，民眾黨團總召黃國昌特別把國民黨團書記長王鴻薇拉到會議室角落交換意見，兩人交談許久。柯建銘在兩點十分左右進入會議室，韓國瑜立即伸手示意請柯建銘入座，希望會議盡速展開。

據了解，藍委希望行政院拿出誠意，不要讓協商成為過場，而民眾黨立委則強調會捍衛國會法治及尊嚴；至於民進黨立院黨團總召柯建銘則表示，樂見遵守憲法原則。

立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商。民進黨團總召柯建銘（圖右）因故晚到十分鐘。記者杜建重／攝影
立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商。民進黨團總召柯建銘（圖右）因故晚到十分鐘。記者杜建重／攝影
立法院長韓國瑜今天下午針對中央政府總預算案召集朝野協商。會前，藍委陳玉珍（左一）找行政院秘書長龔明鑫（右一）溝通，而民眾黨團總召黃國昌（後左）特別把國民黨團書記長王鴻薇（後右）拉到會議室的角落交換意見。記者杜建重／攝影
立法院長韓國瑜今天下午針對中央政府總預算案召集朝野協商。會前，藍委陳玉珍（左一）找行政院秘書長龔明鑫（右一）溝通，而民眾黨團總召黃國昌（後左）特別把國民黨團書記長王鴻薇（後右）拉到會議室的角落交換意見。記者杜建重／攝影
為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜（右）今天下午召集朝野協商。民進黨團總召柯建銘（左）因故晚到。柯建銘在兩點十分進入會議室後，韓國瑜立即伸手示意請柯建銘入座。記者杜建重／攝影
為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜（右）今天下午召集朝野協商。民進黨團總召柯建銘（左）因故晚到。柯建銘在兩點十分進入會議室後，韓國瑜立即伸手示意請柯建銘入座。記者杜建重／攝影
立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商。行政院秘書長龔明鑫（中）、主計長陳淑姿（左）與財政部長莊翠雲（右）三人均列席與會。記者杜建重／攝影
立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商。行政院秘書長龔明鑫（中）、主計長陳淑姿（左）與財政部長莊翠雲（右）三人均列席與會。記者杜建重／攝影

國民黨 柯建銘 民眾黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

證實王金平關切總預算協商 王鴻薇：三讀後無法更動

批賴清德、柯建銘罷免唱雙簧 蕭旭岑：不踩煞車任內無政績

影／國民黨會期拚能源政策 朱立倫：核電廠要延役20年

韓國瑜下午召協商解總預算僵局 李彥秀：不樂觀

相關新聞

證實王金平關切總預算協商 王鴻薇：三讀後無法更動

立法院長韓國瑜今下午召集黨團協商，討論總預算後續事宜，盼解決僵局。傳立法院前院長王金平找上國民黨立院黨團，表達關切並提供...

貼豆腐乳配饅頭午餐小確幸 韓國瑜：有點苦笑等等要協商

立法院長韓國瑜今天下午針對總預算後續處理事宜著急朝野協商，韓國瑜中午在臉書貼出他與院長同仁的中餐，稱「熟悉的饅頭豆腐乳最...

被許淑華批凍預算擋潛艦國造 徐巧芯秀證據：綠委更狠

2024立委選舉的競爭對手、台北市議員許淑華因近期空軍勇鷹高教機事故和若干國防預算議題，批國民黨立委徐巧芯刪減、凍結國防...

韓國瑜下午召協商解總預算僵局 李彥秀：不樂觀

立法院長韓國瑜為處理總預算案後續事宜，今下午召集黨團協商。國民黨立委李彥秀表示，她對下午協商並不樂觀，行政部門哏圖齊發，...

立院下午協商總預算僵局 國民黨團：執政黨應拿出誠意

為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜今下午召集朝野協商，不過民進黨立法院黨團柯建銘之前頻放話「大罷免」、「提...

總預算今協商 藍委籲政院展誠意 勿淪過場

為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商。國民黨及民眾黨都表示會參與協商，藍委希望行政院拿出誠意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。