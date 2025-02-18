韓國瑜邀朝野協商 盼解總預算僵局

為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜今天下午召集朝野協商。國民黨黨團及民眾黨黨團準時到達會議室後，主席立法院長韓國瑜宣布因民進黨團總召柯建銘來電表示會晚到，原本會議時間由兩點改為兩點十分。

會前，列席會議的行政院秘書長龔明鑫、主計長陳淑姿與財政部長莊翠雲三人特別走到主席台前，向立法院長韓國瑜致意；而等待開會的過程中，民眾黨團總召黃國昌特別把國民黨團書記長王鴻薇拉到會議室角落交換意見，兩人交談許久。柯建銘在兩點十分左右進入會議室，韓國瑜立即伸手示意請柯建銘入座，希望會議盡速展開。