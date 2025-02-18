快訊

王大陸不實病歷躲當兵 涉妨害兵役15萬交保

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！ 3重點反擊造謠

流感疫苗20日起暫停全民公費接種 疫情估3月中旬脫離流行期

證實王金平關切總預算協商 王鴻薇：三讀後無法更動

聯合報／ 記者屈彥辰黃婉婷／台北即時報導
傳立法院前院長王金平找上國民黨立院黨團，表達關切並提供建議。國民黨團書記長王鴻薇證實此事。圖／取自udn直播
傳立法院前院長王金平找上國民黨立院黨團，表達關切並提供建議。國民黨團書記長王鴻薇證實此事。圖／取自udn直播

立法院長韓國瑜今下午召集黨團協商，討論總預算後續事宜，盼解決僵局。傳立法院前院長王金平找上國民黨立院黨團，表達關切並提供建議。國民黨團書記長王鴻薇證實此事，但她也表示，已經三讀過的總預算無法更動，感謝王院長對立法院降低衝突的關切。

政院人士表示，對於立法院審議114年度中央政府總預算案而產生的問題以及對各機關造成的影響，朝野各界都非常關心，希望有更多的人可以一起參與以及提供意見，也期待今天的協商有好的結果。

針對媒體披露王金平特向國民黨團，就總預算僵局表達關切。王鴻薇說，大家知道王院長關心立法院動態，確實他有跟國民黨團表達，關於這次總預算的協商部分，可以聽聽行政院有什麼意見、提什麼，這是王院長的關切之意。「不過對我們來講，程序之前講得非常清楚，已經三讀過的總預算無法更動，但也感謝王院長對立法院降低衝突的關切。」

關於民進黨立院黨團總召柯建銘自曝組大罷免推演小組，王鴻薇說，柯建銘說了大白話，雖然總統府打臉否認，柯建銘策劃這麼大的事情，不可能沒有知會或就教過賴清德總統。最近柯建銘喊打喊殺，難道賴清德都沒看到？賴清德也沒制止。柯建銘說了大白話，事實上大罷免就是由柯建銘發動。

王鴻薇談及今日參與協商人員，表示國民黨團總召傅崐萁、黨團首席副書記長羅智強等已經安排，現在人在國外，今天由她和黨團副書記長陳玉珍、張智倫等參與協商。

柯建銘 立法院

延伸閱讀

批賴清德、柯建銘罷免唱雙簧 蕭旭岑：不踩煞車任內無政績

潛艦國造傳改特別預算 王鴻薇：公務預算要先完全減列

立院下午協商總預算僵局 國民黨團：執政黨應拿出誠意

府否認罷免「大咖壓軸」說 王鴻薇：看來失敗砍頭是柯建銘

相關新聞

證實王金平關切總預算協商 王鴻薇：三讀後無法更動

立法院長韓國瑜今下午召集黨團協商，討論總預算後續事宜，盼解決僵局。傳立法院前院長王金平找上國民黨立院黨團，表達關切並提供...

貼豆腐乳配饅頭午餐小確幸 韓國瑜：有點苦笑等等要協商

立法院長韓國瑜今天下午針對總預算後續處理事宜著急朝野協商，韓國瑜中午在臉書貼出他與院長同仁的中餐，稱「熟悉的饅頭豆腐乳最...

被許淑華批凍預算擋潛艦國造 徐巧芯秀證據：綠委更狠

2024立委選舉的競爭對手、台北市議員許淑華因近期空軍勇鷹高教機事故和若干國防預算議題，批國民黨立委徐巧芯刪減、凍結國防...

韓國瑜下午召協商解總預算僵局 李彥秀：不樂觀

立法院長韓國瑜為處理總預算案後續事宜，今下午召集黨團協商。國民黨立委李彥秀表示，她對下午協商並不樂觀，行政部門哏圖齊發，...

立院下午協商總預算僵局 國民黨團：執政黨應拿出誠意

為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜今下午召集朝野協商，不過民進黨立法院黨團柯建銘之前頻放話「大罷免」、「提...

總預算今協商 藍委籲政院展誠意 勿淪過場

為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商。國民黨及民眾黨都表示會參與協商，藍委希望行政院拿出誠意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。