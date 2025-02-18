證實王金平關切總預算協商 王鴻薇：三讀後無法更動

立法院長韓國瑜今下午召集黨團協商，討論總預算後續事宜，盼解決僵局。傳立法院前院長王金平找上國民黨立院黨團，表達關切並提供建議。國民黨團書記長王鴻薇證實此事，但她也表示，已經三讀過的總預算無法更動，感謝王院長對立法院降低衝突的關切。

政院人士表示，對於立法院審議114年度中央政府總預算案而產生的問題以及對各機關造成的影響，朝野各界都非常關心，希望有更多的人可以一起參與以及提供意見，也期待今天的協商有好的結果。

針對媒體披露王金平特向國民黨團，就總預算僵局表達關切。王鴻薇說，大家知道王院長關心立法院動態，確實他有跟國民黨團表達，關於這次總預算的協商部分，可以聽聽行政院有什麼意見、提什麼，這是王院長的關切之意。「不過對我們來講，程序之前講得非常清楚，已經三讀過的總預算無法更動，但也感謝王院長對立法院降低衝突的關切。」

關於民進黨立院黨團總召柯建銘自曝組大罷免推演小組，王鴻薇說，柯建銘說了大白話，雖然總統府打臉否認，柯建銘策劃這麼大的事情，不可能沒有知會或就教過賴清德總統。最近柯建銘喊打喊殺，難道賴清德都沒看到？賴清德也沒制止。柯建銘說了大白話，事實上大罷免就是由柯建銘發動。

王鴻薇談及今日參與協商人員，表示國民黨團總召傅崐萁、黨團首席副書記長羅智強等已經安排，現在人在國外，今天由她和黨團副書記長陳玉珍、張智倫等參與協商。