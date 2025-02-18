被許淑華批凍預算擋潛艦國造 徐巧芯秀證據：綠委更狠

2024立委選舉的競爭對手、台北市議員許淑華因近期空軍勇鷹高教機事故和若干國防預算議題，批國民黨立委徐巧芯刪減、凍結國防預算，影響潛艦國造和國防發展。徐巧芯今酸，沒知識也要有常識，沒有常識也要看電視，民進黨委員在委員會提案，同樣是「SAT通過才可動支」，等於全部20億不給用，用凍結僅是方式不同而已，許淑華若要批判，民進黨比較狠吧？

許淑華說，徐巧芯在總預算審查中，凍結50%潛艦國造預算，影響海軍造艦計畫與後續技術合作，嘲諷「海鯤號浮起來就有錢」。這不僅干擾潛艦建造的履約監督，更會影響後續測試與技術升級，對第一線官兵的維運造成困難。

徐巧芯表示，許淑華不懂國防，就小聲一點，像這樣被發現是草包是很糗的事，雖然她早就知道。許胡亂指控她擋國防預算，說她陷入「潛艦國造疑雲」、影響勇鷹高教機發展。事實上，根本「潛艦聲紋疑雲」，此事包含國防部長顧立雄和海軍司令唐華都已澄清沒有此事。

徐巧芯強調，她在總預算審查時表示的意思很清楚，就是完成SAT就可以解凍，SAT必須下潛以後進行多項戰術測試，目前海鯤號只進行到泊港測試，且還有許多缺失正在改善中。 這也是顧立雄所承諾的SAT完成前「不動支任何預算」，所以才凍結一半，待SAT完成後排案解凍。這是監督部長的承諾，不是阻擋潛艦國造的發展。

徐巧芯提到，潛艦後續艦在委員會預算初審的主決議，是民進黨委員提的，同樣是「SAT通過才可動支」（等於全部20億不給用），用凍結僅是方式不同而已（等於留有一半費用讓海軍支用）。若要批判，民進黨比較狠吧？應該要先批評民進黨吧？許淑華肯定不敢。

徐巧芯又說，更重要的是，「海鯤號該潛艦，在本會期編的預算，初審階段就已經全部通過，一塊錢都沒有刪！」至於勇鷹號的發展歷史，許淑華也一知半解，只會用側翼的話帶風向，從來沒有想要搞清楚狀況，只吃民進黨中央廚房的餿水。她從未刪除或凍結勇鷹高教機預算，過去凍結上億者也包含民進黨的委員，後來也都按時解凍，讓勇鷹高教機順利執行。