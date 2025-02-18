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韓國瑜下午召協商解總預算僵局 李彥秀：不樂觀

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報資料照片

立法院長韓國瑜為處理總預算案後續事宜，今下午召集黨團協商。國民黨立委李彥秀表示，她對下午協商並不樂觀，行政部門哏圖齊發，鋪天蓋地攻擊在野黨減列預算，又有罷免團體加溫，無人敢當「煞車閥」。

李彥秀說，114年度中央政府總預算已經經過院會三讀通過，朝野協商在法律與程序上已經沒有更動的空間。韓國瑜院長願在今日下午再次召集協商，除了回應賴清德總統日前「五根手指併攏才有力量」的說法外，也是對目前嚴重對立的朝野僵局再次遞出和解的橄欖枝。

李彥秀認為，政治是一門溝通妥協的藝術，而不是凡事油門踩到底的對撞。事實上，預算案並非無解，前總統陳水扁時代就是透過追加（減）預算化解僵局。韓國瑜院長、國民黨團、民眾黨團展現充分的誠意，端看民進黨黨團要走上溝通的「橋樑」，還是繼續把在野黨的善意當作作秀的「舞台」。當然，除了下午協商的氣氛外，更重要的是，行政院後續是否會繼續走「覆議」對抗的老路子。

李彥秀坦言，下午的黨團協商能「一笑泯恩仇」？坦白說，她個人並不樂觀，行政部門影音、哏圖、文宣齊發，鋪天蓋地攻擊在野黨減列預算，又有罷免團體及側翼亟需柴火加溫，就算內部針對大罷免有不同意見，這時候大概也沒有人敢公開站出來當煞車閥。

朝野協商 李彥秀 總預算 罷免 韓國瑜

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