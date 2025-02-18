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總預算協商將登場 綠盼各黨發揮智慧善解

中央社／ 台北18日電

總統賴清德10日召集五院院長會商國政後，立法院長韓國瑜將於今天召集朝野黨團協商總預算案。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，會全力以赴，也希望各黨發揮智慧，期盼行政立法互遞善意下能獲最好成果。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜在日前的國政會商時指出，盼行政院別對總預算案提覆議，改用追加減預算方式處理等。韓國瑜14日發出協商通知，今天下午將召集朝野協商民國114年度中央政府總預算後續相關處理事宜。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今天召開輿情回應記者會。針對下午總預算案協商，吳思瑤表示，行政部門已負責任地具體提出總預算案12項窒礙難行之處，希望各黨發揮智慧，一起來善解、提出正解，不要讓人民持續承受惡果。

吳思瑤指出，國家是大家的、總預算是全民的，下午的總預算案協商是難能可貴的再對話機會，期待在院際協調後，行政、立法互相遞出善意下，可以獲得最好的成果，民進黨團會全力以赴。

吳思瑤 總預算 韓國瑜

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