立院下午協商總預算僵局 國民黨團：執政黨應拿出誠意

為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜今下午召集朝野協商，不過民進黨立法院黨團柯建銘之前頻放話「大罷免」、「提覆議」等言論，也令外界憂心今協商能否成功。國民黨團批評，韓參加院際協商又召開朝野協商，都是盼緩和衝突，執政黨及行政院應拿出誠意，但柯一直放話，代表民進黨不想化解爭議，想繼續挑起對立。

國民黨團書記長王鴻薇表示，韓國瑜一直願意釋出善意，之前韓參加院際協商，最後願意召開朝野協商，都是極力希望緩和朝野衝突，但柯建銘高談闊論大罷免，又說總預算還是要覆議，所以她昨天才批評執政黨沒有道德，想繼續衝突。

王鴻薇指出，國民黨團今天願意參加協商，後來民眾黨團也願意參加，代表立法院在野黨團盡力配合韓國瑜，讓院際爭議可以釐清，但法定程序不能改就不能改，真正要讓朝野和諧，還是要執政黨及行政院拿出真正誠意，柯建銘如此先放話要提覆議，代表他們不想化解爭議，繼續挑起對立。