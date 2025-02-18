總預算今協商 藍委籲政院展誠意 勿淪過場

為解決今年度中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜今天召集朝野協商。國民黨及民眾黨都表示會參與協商，藍委希望行政院拿出誠意，不要讓協商成為過場，白委則強調會捍衛國會法治及尊嚴；民進黨立院黨團總召柯建銘表示，樂見遵守憲法原則，但藍白是否買韓國瑜的帳「就另當別論」。

韓國瑜今召集協商的事由是「總預算後續相關處理事宜」，但外界有疑問的是，立法院已三讀通過「（民國）一一四年度中央政府總預算案」，今天朝野協商還能怎麼更改？

立法院人士指出，總預算案已經三讀，政院提出覆議且經立法院投票通過才能推翻總預算案，不然就是政院針對刪減部分提出追加預算案，或是朝野同意盡快在三月啟動解凍程序。

王鴻薇受訪說，希望行政院與民進黨團要拿出誠意，如果還是很鴨霸，一方面逼韓國瑜召集朝野協商，另方面行政院還是要針對總預算案提出覆議，對韓國瑜「非常沒有道義」。王還強調，希望這場協商不要只是一個過場，如果繼續讓在野黨聽柯建銘的廢話連篇，這樣的朝野協商沒有任何意義。

民眾黨團總召黃國昌則表示，基於對韓國瑜的尊重，民眾黨團會出席協商，但立場也非常清楚，就是捍衛台灣國會的法治及尊嚴，今天朝野協商將提問「依照什麼法律程序？要協商什麼？」總要知道依什麼程序協商，否則國家體制會被弄得很混亂。