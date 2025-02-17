獨／立院開議前打氣？賴清德揪綠委餐敘 敲定23日齊聚官邸烤肉
立法院下周二（25日）開議，預期朝野仍會就中央政府總預算、大罷免議題針鋒相對。據了解，身兼民進黨主席的賴清德總統敲定在周日（23日）中午宴請民進黨團成員到總統官邸烤肉聚餐、打氣，預料將觸及新會期法案、總預算攻防，以及罷免議題。
朝野對抗因罷免升級，目前已有16位民進黨立委的第一階段罷免提議書送達中選會，民進黨已啟動「顧好立委」專案，今早宣布成立律師團提供公民團體、黨籍立委法律後援，秘書長林右昌擬於明日與綠營立委開會研議策略。
此外，今年度中央政府總預算審查報告也未送出立法院，行政、立法僵局未解。立法院長韓國瑜預計明天召集朝野黨團協商，討論是否透過追加減解套等。
由於新會期戰場多，賴總統循例會在開議前揪綠營立委餐敘，討論後續攻防。值得注意的是，此次並非辦在福華大飯店，而是在總統官邸烤肉，據掌握，民進黨立委辦公室已陸續收到總統府通知，賴總統預計在2月23日星期天中午12時，邀請全部黨籍立委至總統官邸烤肉。
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