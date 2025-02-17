韓國瑜協商總預算 柯建銘：樂見遵守憲法 但藍白買單？

為解總預算僵局，立法院長韓國瑜明召集朝野黨團協商今年度總預算案；由於總預算已三讀，藍白認為不應更動，韓則拋出追加減預算解套。民進黨團總召柯建銘今天酸，這決定有沒有問過中共總書習近平？他說，只要遵守憲法原則，民進黨都樂見，但藍白總召是否買單則另當別論。

民進黨立院黨團今天舉行「大歷史、大民意、大罷免、大成功」記者會，由柯建銘主持並發言，幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長林月琴、郭昱晴出席。

柯建銘指出，總預算至今還在立法院沒送出，這很奇怪，當時朝野協商都在過水，接著強制表決，因此送與不送都是違憲，韓國瑜有什麼妙招可以說服藍白、說服民進黨團，他可以接受，但決定者不是韓國瑜，而是背後的習近平。

他酸，現在所有法案都「Made in China」，中共中央廚房寫好再交給亡台滅國四人組，這幾天黃國昌等人陸續出來講「不要幫民進黨解套」，因為他們急了，邏輯顛倒、亂講一通，但民進黨團很冷靜，希望能找出大家共同的解決方式，且要在符合憲法體制下來做這件事。

針對總預算協商如何尋求共識，柯建銘表示，國民黨四分五裂，沒人能統合，各謀其事；至於明天協商策略，民進黨團虛心了解，韓國瑜在總統召集院際協商後，對外指出要找朝野協商追加預算。

柯建銘質問，韓國瑜有沒有問過中共總書記習近平？有沒有遵守憲法原則？只要遵守憲法原則，民進黨團非常樂見。至於國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、民眾黨團總召黃國昌是否買韓國瑜的帳，這就另當別論，藍白兩大頭是否都能認同韓國瑜主張，將是明天協商焦點。