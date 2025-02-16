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總預算刪減 林俊憲譏諷藍白的12項預算案「大發明」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨立委林俊憲譏諷藍白聯合刪預算是「自己刪自己、自己監督自己」。林俊憲服務處提供
民進黨立委林俊憲譏諷藍白聯合刪預算是「自己刪自己、自己監督自己」。林俊憲服務處提供

立法院審議總預算，藍白聯手刪減2千多億元，民進黨立委林俊憲在臉書貼出主計總處列出的12項不合理處，包含未宣讀刪減總數、部分刪減提案竟超出預算數等，譏諷是「自己刪自己、自己監督自己」。

林俊憲在臉書表示，這次的總預算，主計總處雖然不背鍋，但身為政府會計主管機關，還是要點出不合理之處，因此列出主計總處整理出的12項預算案，並譏諷是「大發明」。

包含「刪減總數未宣讀」，立法院未宣讀刪減總數，依所列數字加總為2076億元，但主計總處計算僅刪減1439億元，史無前例的混亂。「部分刪減提案竟超出預算數」，如外交部「媒體政策及業務宣導費」，被刪到近「負3000萬元」，史無前例的「負預算」，要公務員繳錢上班嗎？

「刪減總數史上最高」，依立法院宣讀內容加總，總預算案刪減數是2076億元，史無前例的超高。「要求政院自行大量調整刪減數」，立法院放棄審議權，要行政院自行調整刪減達636億元，史無前例的違反責任政治原則。另有「多案解凍條件困難」、「特定機關業務費被針對」、

「特定項目被集中刪減」、「政策宣導標案被迫脫離現實」、「一般事務費通刪10%」、「原民會凍結案違憲」、「部分通刪不得流用」。

林俊憲說，到現在2月中了，總預算還不敢送出來、還想甩鍋叫行政院想辦法，譏諷是「自己刪自己、自己監督自己」。

林俊憲 立法院 總預算

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