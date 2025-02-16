快訊

虧慘了！經濟部四大國營事業 去年只剩「這一家」賺錢

才收樓管弟傳工地照 10分鐘後新光三越就爆炸…姊見本人慘狀這樣說

7大疏運奏效！台灣燈會周日估170萬人次 出站時間縮至5分鐘

立院18日協商總預算 綠盼釐清數字、藍指已三讀不更動

中央社／ 台北16日電
賴清德召集五院院長會商國政後，韓國瑜將於18日召集朝野黨團協商總預算案。圖／本報資料照片
賴清德召集五院院長會商國政後，韓國瑜將於18日召集朝野黨團協商總預算案。圖／本報資料照片

立法院長韓國瑜總預算案審查報告送出前，18日將召集朝野協商。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，總預算種下惡因的是立法院，各黨都要承擔，最重要是把數字釐清；國民黨團書記長王鴻薇表示，不會更動三讀通過的總預算。

總統賴清德10日召集五院院長會商國政後，立法院日前發出通知，韓國瑜將於18日召集朝野黨團協商總預算案。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，在五院院際協商後，各院都同意要共解總預算的難題，行政院長卓榮泰跟韓國瑜進一步協商後，達成共識也化為行動；至於總預算三讀後能不能有所轉圜，有相當大困難，但各階段的各種可能性，都不放棄努力。

吳思瑤說，對話只是開始，不必然協商就會改變三讀結果，但可對後續的解決方式預先討論，希望不設前提、開誠布公，不要急著唱衰、說風涼話，總預算種下惡因的是立法院，各黨都要承擔，最重要的是把預算數字釐清，才能對後續危害多大、如何彌補等提出解決方案。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，由於總預算已三讀通過，即便經朝野協商，也沒辦法改變最後結果，因此黨團的態度還是會尊重相關程序，不會去更動三讀通過的總預算。

王鴻薇說，如果行政院覺得有窒礙難行之處，可循法定程序提出追加減預算；至於預算解凍方面，一切就依照各委員會的規定，按照相關程序來做。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午受訪指出，依照立法院職權行使法等相關規定，對於已經三讀完成、審定的中央政府總預算，沒有任何協商的程序跟規定，過去也無前例，相信韓國瑜是出於善意，但在國會運作應該要照法治進行，畢竟台灣是民主法治國家。

黃國昌說，行政院希望立法院召集這樣的協商，問題是在立法院職權行使法等規定中要如何定位，而到底要協商什麼事情，到目前為止民進黨政府從行政部門到立法院黨團，連這麼基本的問題都說不清楚。

吳思瑤 朝野協商 王鴻薇 總預算 韓國瑜 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌上任首日談2026布局 未鬆口選新北強調「全國都是責任區」

主席補選勝被嗆騙票 黃國昌反嗆王婉諭側翼當到變小丑

撇刪消防預算還原防堵「黑熊」 王鴻薇批吳思瑤不懂

總預算歹戲續拖棚 藍委嗆：民進黨把核彈頭卸責韓國瑜

相關新聞

立院18日協商總預算 綠盼釐清數字、藍指已三讀不更動

立法院長韓國瑜在總預算案審查報告送出前，18日將召集朝野協商。民進黨團幹事長吳思瑤今天說，總預算種下惡因的是立法院，各黨...

總預算刪減 林俊憲譏諷藍白的12項預算案「大發明」

立法院審議總預算，藍白聯手刪減2千多億元，民進黨立委林俊憲今在臉書貼出主計總處列出的12項不合理處，包含未宣讀刪減總數、...

綠：總預算若朝野協商不成 政院覆議難避免

立法院長韓國瑜將在十八日針對總預算案再度召集朝野協商，看似總預算僵局有解露出曙光。但民進黨人士指出，民進黨立院黨團已進行...

觀察站／韓國瑜為總預算獨忙 不如直接翻頁

今年度中央政府總預算案僵局未解，立法院至今仍未送出，一旦送出，行政院即可啟動覆議程序。立法院長韓國瑜在院際協商時釋出解決...

預算遭立院刪凍 氣爆案總統慰問金大縮水…僅剩衛福部經費支應

賴清德總統今天赴台中林新醫院、榮民總醫院，探視新光三越百貨氣爆案受傷民眾。總統府發言人郭雅慧表示，因國務機要費已遭立法院...

藍委：總預算核彈 綠推給韓國瑜

為化解總預算爭議，立法院長韓國瑜十八日召集朝野協商「後續」處理事宜。立院人士表示，韓國瑜只是真心不希望火車對撞，要趕快拆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。