觀察站／韓國瑜為總預算獨忙 不如直接翻頁

今年度中央政府總預算案僵局未解，立法院至今仍未送出，一旦送出，行政院即可啟動覆議程序。立法院長韓國瑜在院際協商時釋出解決僵局的善意，十八日召集黨團協商以實踐善意。在大罷免未見停歇，朝野對抗嚴重的現在，韓國瑜宛如「國會小媳婦」，一人為朝野和諧奔走，但似乎不見得真有人為韓的善意埋單。

韓國瑜欲召集黨團協商消息一出，民眾黨團立即發函韓國瑜院長辦公室，要求說明原因，並稱民眾黨團總召黃國昌十一日曾當面請教韓國瑜，關於行政院長卓榮泰要求針對今年度中央政府總預算協商一事，韓院長清楚答覆，總預算業已審查完竣，無從進行協商。

國民黨團書記長王鴻薇則說，總預算已三讀通過，國民黨團不可能違背相關的法律跟制度，通過朝野協商去更動最後決議。

民進黨團書記長吳思瑤十五日也坦言，議案三讀後要轉圜有困難，但執政團隊不會放棄任何可能。

事實上，朝野皆知，韓國瑜召集協商不是為了三讀通過的總預算案本身，而是協商探尋追加預算的可能性，為行政院解除「窒礙難行」之處。何以藍綠白三黨團不約而同將議題鎖定在總預算本身，而不在追加預算多所著墨，原因不外乎面對大罷免浪潮，彼此心知肚明，協商很可能淪為過場。

再者，藍白早已齊轟賴清德政府總預算「史上最高」，縱然經立院刪減、凍結，總預算仍達二兆九千多億，豈有坐擁逼近三兆預算的政府哭窮的道理？如真追加預算，總計起來非常可能讓預算突破三兆，賴政府豈不也是「哭窮成功」，藍白臉上寫滿尷尬？

韓國瑜固然展現國會議長高度，在朝野間奔走，嘗試當個「公道伯」，也衷心盼朝野不要「火車對撞」，但當公道伯過頭，賴政府「見韓善，欺侮之」，藍營內部不乏為韓國瑜感到不值的聲音。

與其讓總預算歹戲拖棚，遲遲翻不過頁，倒不如直接翻頁，朝野共創民生福祉，這還較為實際。