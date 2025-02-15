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預算遭立院刪凍 氣爆案總統慰問金大縮水…僅剩衛福部經費支應

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

賴清德總統今天赴台中林新醫院、榮民總醫院，探視新光三越百貨氣爆案受傷民眾。總統府發言人郭雅慧表示，因國務機要費已遭立法院全數刪除與凍結，以往家屬收到由總統餽贈的慰問金，理應包含國務機要費與部會兩筆齊贈，今天致贈僅能改由衛福部經費支應，傷者慰問金大幅縮水。

郭雅慧在臉書表示，賴總統表達政府會全力協助傷者早日康復，感謝台中市府團隊，特別是消防人員、救災人員、醫療人員，還有見義勇為的民眾和志工們，全心全意投入救災工作。

郭雅慧指出，因立法院大量刪凍中央政府總預算案，其中總統府國務機要費3000萬元，遭刪除2000萬元，凍結1000萬元。過往總統赴醫院探視傷者，會餽贈在加護病房者2萬元上下，普通病房者6000元上下的慰問金。現今整筆國務機要費都無法動用下，僅由衛福部經費支應，額度縮水遠不若過往一半。

此外，郭雅慧說，賴總統探視後，路經護理站，親切關心值班醫護這三天辛苦了，感謝突發事件全力動員，問候工作量與津貼福利，於兩家醫院皆致贈加菜金。此紅包因為國務機要費遭砍凍而僅由衛福部提供，不若過往豐厚。

她表示，還記得上周日，總統前往台中出席空軍士官長胡鐙云公奠時，也因無法動用國務機要費餽贈慰問金，僅能由國防部經費支應，且額度則從以往的20萬元縮水至15萬元。

郭雅慧說，也許多數民眾不太了解，總統國務機要費並不是用在總統身上，主要用途於公益、慰問及勗勉，六成用在犒賞辛苦執勤的軍警等公職，四成用在弱勢與社福機構，也有部分使用於急難緊急慰問，讓家屬生活得以因應突發。過去十一年不分政黨的歷任總統，國務機要費都是編列3000萬，立法院基於尊重總統職權不曾刪凍，但現今是3000萬「全數」遭立法院刪凍，實屬不合理，期盼下週總預算案朝野協商，能讓總預算僵局有解，讓公務執行與國家進步順利向前。

台中市 國務機要費 新光三越氣爆 賴清德

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