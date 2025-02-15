撇刪消防預算還原防堵「黑熊」 王鴻薇批吳思瑤不懂

今年度中央政府總預算案紛爭未停歇，傳藍營立委提案刪減消防預算，國民黨立院黨團幹事長王鴻薇今表示，她一毛未刪消防預算，批民進黨立院黨團幹事長吳思瑤不認真看預算，也問民進黨團書記長陳培瑜要道歉了沒。

王鴻薇說，昨天她指導了吳思瑤，「罷免」相關預算中選會是不能提前編列，真的會動到第二預備金，恐怕是惱羞成怒，今天再扯刪除消防預算，再一次顯現民進黨委員不懂預算，身為立委不敢就事實監督執政黨，反而想盡辦法用謊言跟假資訊攻擊在野黨，根本嚴重失職。

王鴻薇強調，先說結論，今年度消防預算，她「一毛都沒刪」。吳思瑤找看看三讀的預算案裡哪裡有刪除相關預算給大家看看，自己連證據都沒有，就用片段資訊造假攻擊，既然如此她來幫吳思瑤整理資訊。

王鴻薇提到，事實上這筆預算，因為消防人員的預算在內政部，一直都有規劃計畫「充實直轄市、縣（市）政府消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」，任何消防經費應該直接在這邊編列就夠了，但是執政黨突然巧立名目，以「韌性國家醫療整備計畫」2024至2029年度4年增加80億預算，且計畫內容與預算資料都列為機密。

王鴻薇指出，同時她也具體拿出照片、會議資料佐證，去年11月30日舉辦的韌性國家醫療整備計畫研討會，赫然就看到黑熊學院理事長劉文以「民防與心防」在台上演講指導，更證實這些預算到處都有「熊出沒」的跡象。

王鴻薇強調，身為立法委員，本於職責，她一定要為全民把關，在各單位與她協調，並保證不會給黑熊學院後，也已經「撤案」並具體要求不能給這些「黑熊」側翼團體，拜託吳思瑤認真一點，看清楚預算案三讀結果，堂堂幹事長淪為罷團青鳥側翼，還不丟人嗎？

王鴻薇說，不要忘了民進黨委員不認真，惡意攻擊也不是第一次，不要忘了陳培瑜拿著「總統府」公告版本的2025年度預算案，攻擊立法院長韓國瑜院長、副院長江啟臣，說遮住提案委員姓名是黑箱作業，立法院網站完全沒有遮掩，被攻擊至今還不道歉，只改稱自己是「提醒」，從幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜都是一個樣，能不能換個有做功課的、能打的再上來？