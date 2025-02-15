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總預算三讀後窒礙難行 朝野協商追加預算扁朝有前例

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立院審查民國91年度中央政府總預算案時，就曾發生刪減金額政院無法自行調整減列的情況，最終朝野協商共識，政院先照三讀預算執行，實際執行窒礙時再以追加預算解套。圖／讀者提供
立院審查民國91年度中央政府總預算案時，就曾發生刪減金額政院無法自行調整減列的情況，最終朝野協商共識，政院先照三讀預算執行，實際執行窒礙時再以追加預算解套。圖／讀者提供

為尋求刪減總預算爭議解方，立院朝野下周二將協商總預算「後續」處理方式。其實在扁政府時期，立院審查民國91年度中央政府總預算案時，就曾發生刪減金額政院無法自行調整減列的情況，最終朝野協商共識，政院先照三讀預算執行，實際執行窒礙時再以追加預算解套。

行政院發言人李慧芝13日轉述行政院長卓榮泰的裁示，指卓榮泰表示，追加預算有法律限制，且若送出的追加預算無法獲得立法院共識的話，仍無助改善如今部會窘境，因此期許韓國瑜能協調立院在野黨團、修改總預算；韓國瑜下周二將召集朝野協商，討論總預算「後續」處理方式。其實針對總預算三讀後的爭議，過去就曾有前例。

根據行政院主計總處公布的主計故事，立法院在審查民國91年度中央政府總預算案時，在歲出方面刪減120億餘元，在歲入方面除增加6億餘元之外，另針對稅課收入大幅刪減812億元，造成差短擴大685億餘元，並決議要求行政院自行減列同額歲出彌補。

由於當時立法院要求行政院自行調整刪減之金額過高，為立法院原刪減金額120億餘元近6倍，因此在總預算未公布之前，行政院便已於當年度2月1日及8日兩度去函給立法院，將無法自行調整之原因及後續處理措施向立法院詳為說明。

當時行政院並表明基於對立法院決議之尊重，立法院未明確刪減部分，將於年度預算執行中視歲入實收情形，必要時再依預算法第71條或第81條規定，以裁減經費或辦理追加（減）預算之方式調整。

當時行政院表示，嗣立法院將相關問題提請朝野黨團協商，行政院亦於朝野黨團協商時提出各種可行之處理方案，經3月1日、12日及19日三次協商討論後，並經兩院院長協議後於3月22日簽署協議書。

當年的結論為，當年度中央政府總預算通案刪減業務費15億元、第二預備金13億元、債務利息費用657億元，合共減列經常支出685億元；當預算實際執行時，債務利息費用不足部分，同意行政院依法辦理追加歲出預算彌補。

當時行政院隨即依協商結論調整民國91年度中央政府總預算，同時立法院也將兩院院長協商結果提報4月12日之朝野協商會議報告，至此，有關當年度中央政府總預算之爭議圓滿落幕。

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