朝野再協商進展恐有限 政院提總預算案覆議勢在必行

立法院長韓國瑜將在18日針對總預算案再度召集朝野協商，看似總預算僵局有解露出曙光。但民進黨人士指出，民進黨立院黨團已進行沙盤推演，屆時能接受的協商結論門檻相當高，藍白恐怕都不會同意，協商不成後，行政院覆議仍是勢在必行。

行政院發言人李慧芝表示，114年度中央政府總預算案的審議情形，導致這「史無前例」的12項窒礙難行之處，行政院希望立法院能夠透過朝野黨團協商，共同商討解決之道，也希望所有立委能理性直面問題，才能讓國家能夠持續穩健向前。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國家是人民的，預算是全民的，這無關顏色，對於總預算案將再協商，大家有高度、有智慧，執政團隊無論行政、立法部門，都會盡全力、善盡一切來努力。

但民進黨團人士表示，總預算案已經過三讀，當然不可能針對三讀內容在做修改，而是討論後續事宜。例如，在野黨若能同意行政院後續提出追加預算案時，不再以多數優勢阻擋，來化解僵局。那政院自然有機會釋出善意，不再對總預算案提出覆議。

民進黨團人士指出，黨團立場很清楚，總預算案已被刪減、凍結到了相當離譜的地步，協商時藍白若只同意政院追加極少部分預算回來，是不會接受的；雖然評估藍白黨團鐵板一塊、繼續被鷹派綁架機率高，但朝野能在坐下來談總是好事，仍希望協商能有結果。

綠營人士分析，朝野對總預算案歧見太大，也看不出有要「坐下來談」的氣氛，總預算案再協商，恐怕就僅是過水性質，但民進黨思維是，總預算案既然已三讀，能多一次協商機會，都是個新的政治攻防點，對綠營沒有壞處。

綠營人士指出，就算總預算再協商不成，並非白忙一場，對民進黨也未必是最差結果，新一輪論述戰將會是「賴總統院際協商後，爭取到總預算再協商機會，無奈惡質藍白立委繼續杯葛，導致協商未果」。這將替大罷免添柴火，繼續累積社會對國民黨立委的仇恨值。