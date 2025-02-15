總預算歹戲續拖棚 藍委嗆：民進黨把核彈頭卸責韓國瑜

為化解總預算爭議，立法院長韓國瑜召集朝野在下周二協商「後續」處理事宜。有立院人士表示，韓國瑜只是真心不希望火車對撞，趕快拆彈，要不然扛這個幹嘛。但有藍委認為，總預算已經三讀，僵局應該是政院自己要想辦處理，怎麼是把「核彈頭」推給韓國瑜。

賴清德總統在2月10日邀請五院院長進行院際協調，會議聚焦總預算僵局，韓國瑜承諾會將意見彙整帶回立院再協調，希望政院不要針對總預算案提覆議。賴總統12日又在民進黨中常會呼籲韓國瑜與行政院長卓榮泰，應盡速召集朝野協商，最好能在總預算案送出前就有解決之道。

也因此，原本韓國瑜承諾本周就會將總預算送出立院，在周四與卓榮泰會面後確定，總預算案要等下周二朝野協商「後續」處理事宜後，才會送出立院。

立院人士表示，如果昨天下班前就將總預算送到政院，政院十天之內要做出是否覆議的倒數計時器就會啟動，屆時朝野只會再次升高朝野對峙。韓國瑜現在暫時擱置總預算送案，是想以時間換取空間，尋求朝野和諧化解僵局的可能，避免政院再提覆議，故意給立法院「難看」。

立院人士表示，總預算案應該要翻過去才對，畢竟已經三讀了，不該再配合民進黨搶總預算的話語權跟「輿情主導權」，藍白陷在預算戰場裡幾乎沒有加分，該直接脫離戰場；因此，韓國瑜是真心不希望火車再次對撞，避免在野繼續糾結在覆議這個問題上。

但有藍委認為，總預算僵局應該是政院自己要想辦法，已經三讀通過卻還要再討論，根本是民進黨硬要把「核彈頭」推給韓國瑜。

另有藍委表示，韓國瑜想展現中立，緩和朝野對抗的僵局，真的要肯定有國會議長的高度。但是這種中立，可能成為民進黨用來「拿捏」的弱點。況且，韓國瑜不論是應總統之邀出席院際協調，還是與卓榮泰私下會面，事前事後都沒有與國民黨團討論，韓國瑜的善意不但民進黨不領情，藍營也不見得埋單，又何必委屈自己？

另一位藍委說，預算已經纏鬥了三個月，的確應該要翻頁了。他可以理解韓國瑜想做些什麼來幫忙和緩局面，問題是，民進黨有要跟在野黨談的意思嗎，每次協商民進黨立院黨團總召柯建銘講古講很久，且繼續搞大罷免，韓國瑜這樣真的很可憐。