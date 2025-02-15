冷眼集／該彎腰的人 是卓揆而非韓國瑜

中央政府總預算持續卡關，府院對韓國瑜高度寄望，希望借韓之力解當前難題，但問題關鍵仍在於朝野毫無互信、關係惡劣，非韓國瑜一人能化解，朝野立委大打出手，已經是殺紅眼，這次總預算卡關，府院全面開戰砲打在野，朝野對峙僵持不下，豈有好好談的空間？

韓國瑜基於禮貌出席賴總統邀集的院際調解，也單刀赴會不怕背鍋，近日也與卓揆溝通共謀解方，卻不見府院有推動朝野和解的誠意。

國會代人民監督政府預算是天職，立法院有權刪減或凍結預算；行政院用的是人民納稅錢，當撙節開支不能虛擲無度、預算灌水，總預算既已審查通過，行政院應依法執行，卓揆揚言提出覆議，史無前例，這是對民意的藐視，不僅如此，執政黨和綠營側翼鋪天蓋地抹黑在野黨亂刪預算癱瘓政府，連賣台亡國的紅帽子都扣上了，在野黨又怎能不反擊？朝野關係不睦至此，就算韓國瑜也無力化解。

國家不能繼續內耗，總預算難題也並非沒有解方，關鍵繫於賴總統和卓揆必須扛起執政責任，讓朝野坐下來談，否則只是抱怨車子沒有油，不去找油，車子還是動不了，國政也無法順利運作。

總預算既已經立法院三讀通過，就須依法執行，但各機關執行法定預算時，若發現與實際需要有所出入，因增加業務或致需增加經費時，可請求提出追加預算，立法院可就此再協商，對於被立法院凍結的預算，也可以溝通說明尋求解凍執行。

韓國瑜召集朝野下周二協商找解方，在野黨或看韓的面子出席，但能否談出圓滿結果，要看行政院的態度。先前總預算審查期間，向立法院主動說明溝通預算的部會不多，卓揆也未拜會在野黨團，如果這次行政院還是同樣態度，在野黨依舊不會埋單。

解總預算難題，卓揆要靠韓國瑜，更要靠自己，應主動敲門拜會在野黨團溝通善盡說明之責，彎腰不是示弱，是為自己造台階、為國家找解方，若能讓朝野化干戈一起向前行，才是全民之福。