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韓國瑜18日邀總預算協商 藍白有雜音

聯合報／ 記者唐筱恬張曼蘋王千豪蔡晉宇／台北報導
中央總預算陷入僵局，立法院長韓國瑜昨發出開會通知，下周二下午召開朝野協商，但藍白對此有雜音。本報資料照片
中央總預算陷入僵局，立法院長韓國瑜昨發出開會通知，下周二下午召開朝野協商，但藍白對此有雜音。本報資料照片

中央總預算陷入僵局，立法院長韓國瑜昨發出開會通知，下周二下午召開朝野協商。對此藍白有雜音，國民黨團書記長王鴻薇說，國民黨團會出席參加，但強調總預算三讀後不可能再更改；民眾黨團副總召張啟楷表示，總預算已完成三讀，沒先例也沒任何法律規定，需要再朝野協商，已致函立院要求說明。

賴清德總統日前召集五院會商後再度喊話，呼籲韓國瑜與行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，針對總預算擬定解決之道。韓國瑜辦公室昨日發出開會通知，下周二下午將針對「一一四年度中央政府總預算後續相關處理事宜」召開朝野協商。據了解，總預算擬在朝野協商後送出立院。

王鴻薇表示，國民黨團會出席參加，但依照立法院法定程序，不可能再更改已經三讀通過的總預算案，只能請政院之後再提追加減預算，或是趕快啟動解凍程序，且這是極為特殊的協商，呼籲民進黨團好好坐下來討論。

對於韓國瑜將召開朝野協商討論總預算案，民眾黨立院黨團總召黃國昌昨驚訝表示，在看到新聞稿以前毫無所悉，按照立院相關規定，目前總預算案已完成審查，三讀通過，從來沒有再起協商的相關規定跟前例，對於要怎麼協商非常困惑。

民眾黨團昨也以最速件方式發函給韓國瑜辦公室，函文內容為，民眾黨團於二月十三日見新聞稿，「深感困惑，敬請釋疑」，針對立院已完成審議、三讀通過的一一四年度中央政府總預算，依法應送至行政院，且依「立法院職權行使法」等相關法規，並無針對已審定的中央政府總預算再召集協商程序規定，也沒有相關前例。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，黃國昌從政只有仇恨報復，只為「反民進黨」、「反賴清德」，他當然不希望朝野和解有所進展，不容賴政府有所突圍。

吳思瑤說，韓國瑜願意再召集協商，針對總預算議題朝野能再談、願意談，這都是好事，這也是賴總統邀集五院院長會商協商後，賴總統的期待，藍白不要急著唱衰協商、預先做定論。

卓榮泰 吳思瑤 張啟楷 朝野協商 王鴻薇 立法院職權行使法 總預算 賴清德 韓國瑜 黃國昌

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