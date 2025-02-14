總預算案僵局有望化解？政院感謝立院邀集朝野協商

針對立法院將在18日舉行朝野協商，並邀行政院列席，對此行政院發言人李慧芝表示感謝，從10日賴清德總統邀請五院院長會商以來，行政院長卓榮泰就積極與立法院韓國瑜院長聯繫溝通，希望能討論會中提到的總預算案問題，卓、韓兩位院長於13日會商後也有同樣想法，在總預算案送出立法院前舉行朝野協商，以找到妥適解方，因為總預算案遭大幅刪減凍結，勢必將導致包括行政院、監察院及許多部會施政窒礙難行。

李慧芝表示，目前行政與立法兩院正在為了總預算案尋求解方，不過民眾黨立法委員黃國昌，指稱為了三讀總預算協商是史無前例，對此李慧芝表示，希望黃國昌委員也能正視問題，今年度總預算案遭到的大幅刪減凍結也是史無前例，尤其13日主計總處提出立法院就114年總預算案的宣讀內容，有12項窒礙難行之處，也是「豈有前例」的12例。

李慧芝進一步表示，豈有前例第一項『刪減總數未宣讀』：立法院未宣讀刪減總數，依所列數字加總為2,076億元，但主計總處計算僅刪減1,439億元，是史無前例的混亂。

豈有前例第二項『部分刪減提案竟超出預算數』：如外交部「媒體政策及業務宣導費」，被刪到近「負三千萬元」，是史無前例的超刪。

豈有前例第三項『刪減總數史上最高』：依立法院宣讀內容加總，總預算案刪減數是2,076億元，是史無前例的超高。

豈有前例第四項『要求政院自行大量調整刪減數』：立法院放棄審議權，要行政院自行調整刪減達636億元，是史無前例的違反責任政治原則。

豈有前例第五項『凍結數史上最高』：主計總處核算凍結數高達1,381億元，史無前例的暴增。

豈有前例第六項『多案解凍條件困難』：多項凍結案的解凍條件難以達成，將造成機關運作無法延續，是史無前例的障礙。

豈有前例第七項『特定機關業務費被針對』：包括總統府（刪13.18％、凍61.07％)、監察院（刪96.5%、凍12.87%）、行政院（刪45.44％、凍38.19％)、黨產會（刪63.7％、凍12.87％)等，嚴重影響機關基本運作，是史無前例的癱瘓。

豈有前例第八項『特定項目被集中刪減』：大陸地區旅費統刪80％、國外旅費及出國教育訓練費統刪60％、媒體政策及業務宣導費刪減60％、特別費刪減60％，是史無前例的針對性。

豈有前例第九項『政策宣導標案被迫脫離現實』：政策宣導單一廠商得標金額不得超過5％，史無前例的與現實脫節。

豈有前例第十項『一般事務費通刪10%』：數額達往年2至3倍之多，完全沒有考慮各機關實際業務差異及辦理必要性，史無前例的通盤均刪。

豈有前例第十一項『原民會凍結案違憲』：原民會部分凍結提案，解凍條件違反大法官釋字第391號，史無前例的違憲。

豈有前例第十二項『部分通刪不得流用』：國外旅費及出國教育訓練費、國內旅費、特別費，都設有不得流用的限制，且指定刪減項目未授權科目自行調整，史無前例的影響業務推動。

李慧芝重申，114年度中央政府總預算案的審議情形，導致這「史無前例」的十二項窒礙難行之處，行政院希望立法院能夠透過朝野黨團協商，共同商討解決之道，也希望所有委員能理性直面問題，才能讓國家能夠持續穩健向前。