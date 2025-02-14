快訊

施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

把握明好天氣！周日冷氣團來襲再轉冷 最凍時間點曝

為化解總預算僵局 韓國瑜18日召集朝野協商討論

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院長韓國瑜將於下周二（18日）下午2點召集朝野協商，研商114年度中央政府總預算後續處理相關事宜。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
立法院長韓國瑜將於下周二（18日）下午2點召集朝野協商，研商114年度中央政府總預算後續處理相關事宜。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

針對中央政府總預算案僵局，立法院韓國瑜與行政院長卓榮泰，有共識會召開朝野協商尋求解方。14日，立法院議事處發出黨團協商開會通知單，立法院長韓國瑜將於下周二（18日）下午2點召集朝野協商，研商114年度中央政府總預算後續處理相關事宜。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局未解。行政院表示，卓榮泰與韓國瑜會面達成共識，希望總預算案在送出立院前能舉行朝野協商。立院隨後發布新聞稿指出，稍早已收到民進黨立法院黨團來函，韓國瑜將儘速邀集各黨團，針對總預算後續相關處理事宜，召開協商。

韓國瑜也在今日發出協商通知，18日下午2時將召集朝野協商民國114年度中央政府總預算後續相關處理事宜。

朝野協商 立法院 總預算 韓國瑜

延伸閱讀

質疑韓國瑜曾說總預算無從協商 民眾黨最速件發函討說明

總預算將再協商 吳思瑤：藍白別急著唱衰

韓國瑜將邀朝野協商總預算 王鴻薇：不可能更改院會決議

韓國瑜將邀總預算協商 黃國昌驚：從沒三讀後再協商前例

相關新聞

為化解總預算僵局 韓國瑜18日召集朝野協商討論

針對中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰，有共識會召開朝野協商尋求解方。14日，立法院議事處發出黨團協商...

質疑韓國瑜曾說總預算無從協商 民眾黨最速件發函討說明

今年度中央總預算陷入僵局，立法院昨晚發新聞稿指出，院長辦公室收到民進黨團來函，立法院長韓國瑜將盡速邀各黨團協商。民眾黨立...

影／吳思瑤批國民黨計算錯誤 歲計賸餘要等七月結算

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，上午在黨團舉行輿情回應記者會，就國民黨立委王鴻薇、賴士葆主張普發現金一萬元，吳...

總預算將再協商 吳思瑤：藍白別急著唱衰

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，要化解總預算僵局，朝野都要努力，對於立法院長韓國瑜將召集朝野協商，藍白不要急著唱衰協...

韓國瑜將邀朝野協商總預算 王鴻薇：不可能更改院會決議

針對總預算案僵局，立法院昨晚表示，立法院長韓國瑜辦公室收到民進黨立院黨團來函，韓國瑜將盡速邀集各黨團處理總預算案後續相關...

韓國瑜將邀總預算協商 黃國昌驚：從沒三讀後再協商前例

今年度中央總預算陷入僵局，賴清德總統日前喊話立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，立法院昨晚發新聞稿指出，院長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。