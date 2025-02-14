為化解總預算僵局 韓國瑜18日召集朝野協商討論
針對中央政府總預算案僵局，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰，有共識會召開朝野協商尋求解方。14日，立法院議事處發出黨團協商開會通知單，立法院長韓國瑜將於下周二（18日）下午2點召集朝野協商，研商114年度中央政府總預算後續處理相關事宜。
中央政府今年度總預算遭大幅刪減，僵局未解。行政院表示，卓榮泰與韓國瑜會面達成共識，希望總預算案在送出立院前能舉行朝野協商。立院隨後發布新聞稿指出，稍早已收到民進黨立法院黨團來函，韓國瑜將儘速邀集各黨團，針對總預算後續相關處理事宜，召開協商。
韓國瑜也在今日發出協商通知，18日下午2時將召集朝野協商民國114年度中央政府總預算後續相關處理事宜。
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