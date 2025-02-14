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質疑韓國瑜曾說總預算無從協商 民眾黨最速件發函討說明

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
今年度中央總預算陷入僵局，立法院昨晚發新聞稿指出，院長辦公室收到民進黨團來函，立法院長韓國瑜（右）將盡速邀各黨團協商。圖／聯合報系資料照片
今年度中央總預算陷入僵局，立法院昨晚發新聞稿指出，院長辦公室收到民進黨團來函，立法院長韓國瑜（右）將盡速邀各黨團協商。圖／聯合報系資料照片

今年度中央總預算陷入僵局，立法院昨晚發新聞稿指出，院長辦公室收到民進黨團來函，立法院長韓國瑜將盡速邀各黨團協商。民眾黨立院黨團今上午10時15分以最速件正式發函給韓國瑜辦公室，指出韓國瑜11日曾說總預算已審查完竣，無從協商，對於新聞稿深感驚訝、無法窺知其中轉折。

民眾黨團稍早表示，今上午10時許已針對立法院昨發出新聞稿，發函韓國瑜院長辦公室，盼能釋疑。

函文內容包括，民眾黨團於2月13日見旨揭新聞稿，「深感困惑，敬請釋疑」，針對立院已完成審議、三讀通過的114年度中央政府總預算，依法應送至行政院，且依「立法院職權行使法」等相關法規，並無針對已審定的中央政府總預算再召集協商程序規定，也沒有相關前例。

函文中指出，民眾黨團總召黃國昌2月11日當面向韓院長請教行政院長卓榮泰要求針對114年中央政府總預算協商一事，韓院長清楚答覆，114年中央政府總預算業已審查完竣，無從進行協商。

函文表示，黨團對新聞稿深感驚訝、無法窺知其中的轉折，「綜上，敬請賜知旨揭新聞稿所指之協商，在我國現行法制下應如何定位、如何理解」，以維護台灣民主之法制與國會之尊嚴。

民眾黨立院黨團今上午10時15分正式發函給韓國瑜辦公室。圖／民眾黨立院黨團提供
民眾黨立院黨團今上午10時15分正式發函給韓國瑜辦公室。圖／民眾黨立院黨團提供
對於立法院昨發新聞稿指出，立法院長韓國瑜將盡速邀各黨團協商，民眾黨團總召黃國昌今表示驚訝，且從未有過三讀後再行協商的案例。圖／聯合報系資料照片
對於立法院昨發新聞稿指出，立法院長韓國瑜將盡速邀各黨團協商，民眾黨團總召黃國昌今表示驚訝，且從未有過三讀後再行協商的案例。圖／聯合報系資料照片

民眾黨 立法院職權行使法 總預算 韓國瑜

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