影／吳思瑤批國民黨計算錯誤 歲計賸餘要等七月結算

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，上午在黨團舉行輿情回應記者會，就國民黨立委王鴻薇、賴士葆主張普發現金一萬元，吳思瑤批評其所引用的數據有誤，「數字錯、理解錯、程序錯誤，錯的離譜」。

吳思瑤批評表示，國民黨立委王鴻薇、賴士葆計算稅收超徵的數字錯。指中央3757億，地方(含統籌)802億，指定用途724億，是要經過七月的結算，才能夠定奪。才能算出當年度真實的剩餘數，不是國民黨所說的剩餘有5283預算億。