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影／吳思瑤批國民黨計算錯誤 歲計賸餘要等七月結算

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（右）、書記長陳培瑜（左），上午在黨團舉行輿情回應記者會，就國民黨主張普發現金一萬元事，批評其所引用的數字、錯理解錯、程序錯誤，錯的離譜。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（右）、書記長陳培瑜（左），上午在黨團舉行輿情回應記者會，就國民黨主張普發現金一萬元事，批評其所引用的數字、錯理解錯、程序錯誤，錯的離譜。記者黃義書／攝影

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，上午在黨團舉行輿情回應記者會，就國民黨立委王鴻薇賴士葆主張普發現金一萬元，吳思瑤批評其所引用的數據有誤，「數字錯、理解錯、程序錯誤，錯的離譜」。

吳思瑤批評表示，國民黨立委王鴻薇、賴士葆計算稅收超徵的數字錯。指中央3757億，地方(含統籌)802億，指定用途724億，是要經過七月的結算，才能夠定奪。才能算出當年度真實的剩餘數，不是國民黨所說的剩餘有5283預算億。

吳思瑤指，稅收超出預期不等於總預算賸餘數。而且依公債法應優先用於減少舉債及還債。在近七年平均賸餘數2059億，均列入新年度建設及振興經濟經費。例如113年新編預算2806億，投入各項照顧政策。吳思瑤指，歲際賸餘，就是國家可以拿來擴大建設用，如何使用都寫在預算書裡面，要王鴻薇、賴士葆看清楚。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評國民黨主張普發現金一萬元事，引用的數字錯的離譜。記者黃義書／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評國民黨主張普發現金一萬元事，引用的數字錯的離譜。記者黃義書／攝影

吳思瑤 國民黨 王鴻薇 總預算 賴士葆

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