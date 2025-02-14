總預算將再協商 吳思瑤：藍白別急著唱衰

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，要化解總預算僵局，朝野都要努力，對於立法院長韓國瑜將召集朝野協商，藍白不要急著唱衰協商、預先做定論。

立法院昨晚發出聲明，已收到民進黨立院黨團來函，立法院長韓國瑜將盡速召集各黨團，針對總預算再協商；民眾黨立院黨團總召黃國昌批評，三讀通過的總預算要怎麼協商、定位到底是什麼？國民黨立院黨團書記長王鴻薇也說，不可能透過朝野協商更動院會決議。

吳思瑤指出，韓國瑜願意再召集協商，針對總預算議題朝野能再談、願意談，這都是好事，這也是賴清德總統邀集五院院長會商協商後，賴總統的期待。

吳思瑤說，她明白總預算已經過三讀，要再調整有困難，但無論在總預算送出立院前，或送出立院後，每一種化解僵局方式都要努力。希望韓國瑜能盡快排定朝野協商時間，也呼籲各黨團正面看，積極參與總預算再協商。

吳思瑤表示，總預算僵局必須解，盼藍白來參與協商時，不要預設政院不提覆議等前提，因為若協商未果，提出覆議就是行政院職責，更不要還沒開會，就下定論。