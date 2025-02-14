快訊

深耕基層或布局中央？ 陳其邁「邁盟」人馬漸浮出檯面

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

蟬聯14年「店王」 新光三越台中店停業一天損7千萬！再強調：絕不逃避

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜將邀朝野協商總預算 王鴻薇：不可能更改院會決議

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對總預算案僵局，立法院昨晚表示，立法院長韓國瑜辦公室收到民進黨立院黨團來函，韓國瑜將盡速邀集各黨團處理總預算案後續相關處理事宜。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，尚未收到公文，但不可能透過朝野協商更動院會決議。記者林伯東／攝影
針對總預算案僵局，立法院昨晚表示，立法院長韓國瑜辦公室收到民進黨立院黨團來函，韓國瑜將盡速邀集各黨團處理總預算案後續相關處理事宜。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，尚未收到公文，但不可能透過朝野協商更動院會決議。記者林伯東／攝影

針對總預算案僵局，立法院昨晚表示，立法院長韓國瑜辦公室收到民進黨立院黨團來函，韓國瑜將盡速邀集各黨團處理總預算案後續相關處理事宜。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，尚未收到公文，但不可能透過朝野協商更動院會決議。

針對國民黨團是否已經收到協商通知，王鴻薇表示，昨晚他們才從新聞看到，在這之前毫無所悉，今天早上她特別詢問黨團，到目前為止並沒有收到再協商的公文。

王鴻薇說，國民黨團的立場還是一樣的，現在總預算已經三讀通過了，三讀通過的總預算在送出之前，再通過朝野協商做什麼樣的更動，這都不符合立法院相關的法律跟程序，立法院是合議制。

王鴻薇強調，法律就是法律、規定就是規定，制度就是制度，國民黨團不可能違背相關的法律跟制度，通過朝野協商去更動由全體委員所做成的最後決議。

國民黨 朝野協商 法律 王鴻薇 總預算 韓國瑜

延伸閱讀

韓國瑜將邀總預算協商 黃國昌驚：從沒三讀後再協商前例

總預算僵局 立法院：韓國瑜將盡速召集朝野協商

總預算僵局有解？卓榮泰、韓國瑜達共識 邀朝野協商找解方

台中新光三越氣爆全力救災 韓國瑜盧秀燕今晚燈會合體行程取消

相關新聞

韓國瑜將邀朝野協商總預算 王鴻薇：不可能更改院會決議

針對總預算案僵局，立法院昨晚表示，立法院長韓國瑜辦公室收到民進黨立院黨團來函，韓國瑜將盡速邀集各黨團處理總預算案後續相關...

韓國瑜將邀總預算協商 黃國昌驚：從沒三讀後再協商前例

今年度中央總預算陷入僵局，賴清德總統日前喊話立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，立法院昨晚發新聞稿指出，院長...

影／吳思瑤批國民黨計算錯誤 歲計賸餘要等七月結算

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜，上午在黨團舉行輿情回應記者會，就國民黨立委王鴻薇、賴士葆主張普發現金一萬元，吳...

總預算將再協商 吳思瑤：藍白別急著唱衰

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，要化解總預算僵局，朝野都要努力，對於立法院長韓國瑜將召集朝野協商，藍白不要急著唱衰協...

卓韓見面 韓國瑜將邀各黨團協商總預算

中央總預算陷入僵局，賴清德總統日前喊話，呼籲立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，擬定解決之道。立法院晚間發布...

總預算僵局 立法院：韓國瑜將盡速召集朝野協商

中央總預算陷入僵局，賴清德總統日前喊話，呼籲立法院長韓國瑜院與行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，擬定解決之道。立法院晚間發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。