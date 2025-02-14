卓韓見面 韓國瑜將邀各黨團協商總預算

中央總預算陷入僵局，賴清德總統日前喊話，呼籲立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，擬定解決之道。立法院晚間發布新聞稿指出，院長辦公室收到民進黨團來函，韓院長將盡速邀集各黨團，針對一一四年度中央政府總預算後續相關處理事宜，召開協商。

賴總統日前召集五院會商，韓國瑜承諾周末前送出總預算案，並希望行政院別提出覆議，以追加總預算案作為解套方式；但卓揆則希望總預算送出前，先行透過朝野協商來解決。行政院發言人李慧芝昨傍晚透露，行政院長卓榮泰昨中午與立法院長韓國瑜會面商討總預算議題，對於賴總統呼籲，希望總預算案在送出立法院前能舉行朝野協商，找到妥適解方的立場，卓、韓兩人都有相同想法，也同意朝此方向進行。

行政院主計總處昨也盤點十二項難以透過追加減預算解決的窒礙難行之處，首個窒礙難行之處為，刪減總數未宣讀，數字兜不攏」，依宣讀內容計算刪減二○七六億元，但主計總處計算僅刪減一四三九億元，造成審查後歲出數額混亂有爭議。另外卓榮泰也要求各部會針對凍結預算準備資料，盼立法院一個月內解凍。

總統府昨稱，為因應立法院審議今年度預算刪凍結果，二月十五日起暫停每月假日參觀活動暫停，平日參觀仍照常。國民黨立委賴士葆批評，此舉突顯賴總統根本不願與在野和解，繼續拿預算刪減當作大罷免柴火。由此可見，當初賴清德邀請立法院長韓國瑜去參加五院的協調會，是道地的鴻門宴。

此外，內政部國土管理署稱，若預算案未如期解凍，租屋補貼預估十一月用罄。民眾黨立法院黨團昨批評，業務費經刪減還有四一一點九億，扣掉租金補貼也有近四十億，況且凍結非刪除，政府竟當詐團散播謠言，犧牲弱勢租屋族權益，將居住正義淪為攻擊在野黨與恐嚇弱勢租屋族的工具。