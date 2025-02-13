快訊

疏失釀禍？台中新光三越氣爆究責 警漏夜詢問12人送地檢

財神爺還沒降臨！ 威力彩頭獎「31連摃」獎金飆14億

總預算僵局 立法院：韓國瑜將盡速召集朝野協商

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）、行政院長卓榮泰（左）能否針對總預算案透過協商找到解決共識，2月14日前的這兩天是關鍵。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（右）、行政院長卓榮泰（左）能否針對總預算案透過協商找到解決共識，2月14日前的這兩天是關鍵。圖／聯合報系資料照片

中央總預算陷入僵局，賴清德總統日前喊話，呼籲立法院韓國瑜院與行政院卓榮泰盡速召集朝野協商，擬定解決之道。立法院晚間發布新聞稿指出，韓院長將盡速邀集各黨團，針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，召開協商。

行政院發言人李慧芝傍晚透露，卓揆今天中午與韓國瑜會面商討總預算議題，對於賴總統呼籲，希望總預算案在送出立法院前能舉行朝野協商，卓、韓兩人都有相同想法，也同意朝此方向進行。

立法院晚間發布新聞稿指出，日前賴總統邀集五院會商國政，會中各院提及中央總預算審查後對於各院運作影響，因此韓院長允諾帶回相關意見，並邀集朝野溝通。今日稍早已收到民進黨團來函，院長將盡速邀集各黨團，針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，召開協商。

卓榮泰 立法院 總預算 行政院 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

總預算僵局有解？卓榮泰、韓國瑜達共識 邀朝野協商找解方

卓榮泰喊話總預算 盼立法院能1個月內解凍

提總預算12大窒礙難行 卓揆持續爭取與韓國瑜見面溝通

台中新光三越氣爆全力救災 韓國瑜盧秀燕今晚燈會合體行程取消

相關新聞

盤點12項總預算窒礙難行 卓榮泰續爭取與韓國瑜見面溝通

針對今年度中央總預算案，立法院長韓國瑜預告本周將送出總預算，盼行政院別提覆議改以追加減解套，行政院長卓榮泰則是盼能在事前...

提總預算12大窒礙難行 卓揆持續爭取與韓國瑜見面溝通

立法院長韓國瑜預告本周送出總預算，盼行政院別提覆議改以追加減解套；行政院長卓榮泰則力倡事前召開朝野協商共尋解方，主計總處...

韓拋追加減解套 卓揆：這是既定程序無須動用院際調解

總預算僵局難解，行政院透露院長卓榮泰持續立法院長韓國瑜聯繫，盼有見面溝通的機會。卓榮泰今在行政院會指出，韓國瑜提議改以追...

賴清德喊話韓國瑜卓榮泰朝野協商 王鴻薇批越俎代庖

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，盼立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰，盡速召集朝野協商，最好在總預算送出前有...

總預算僵局…賴清德促韓卓先協商 藍轟強人所難

總預算僵局未解，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會喊話，希望立法院長韓國瑜和行政院長卓榮泰，應該盡速召集朝野協商...

賴清德籲兩院協商 藍黨團：下指導棋讓立院成立法局？

賴清德總統今喊話立院及政院應盡速協商，希望政府總預算審查結果能促進國家進步發展，而非阻礙施政。國民黨立法院黨團書記長王鴻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。