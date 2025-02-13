總預算僵局 立法院：韓國瑜將盡速召集朝野協商

中央總預算陷入僵局，賴清德總統日前喊話，呼籲立法院長韓國瑜院與行政院長卓榮泰盡速召集朝野協商，擬定解決之道。立法院晚間發布新聞稿指出，韓院長將盡速邀集各黨團，針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，召開協商。

行政院發言人李慧芝傍晚透露，卓揆今天中午與韓國瑜會面商討總預算議題，對於賴總統呼籲，希望總預算案在送出立法院前能舉行朝野協商，卓、韓兩人都有相同想法，也同意朝此方向進行。

立法院晚間發布新聞稿指出，日前賴總統邀集五院會商國政，會中各院提及中央總預算審查後對於各院運作影響，因此韓院長允諾帶回相關意見，並邀集朝野溝通。今日稍早已收到民進黨團來函，院長將盡速邀集各黨團，針對114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，召開協商。