總預算僵局有解？卓榮泰、韓國瑜達共識 邀朝野協商找解方

總預算僵局有解？行政院指出，行政院長卓榮泰今天分別與立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲見面會商；針對總預算議題，賴總統曾呼籲，希望總預算案在送出立法院前，能舉行朝野協商，找到妥適解方的立場，卓、韓會面時同意朝此方向進行，並希望能有好的結果。

總統日前召集五院會商，盼五院間能建立溝通平台與合作機制，並請行政院與立法院協調總預算刪減議題；當前立法院希望送出總預算後行政院不提覆議，改提追加減預算，再由韓國瑜召集朝野協商，行政院則希望先有解決方案再進行協商。兩人也不斷密切聯繫，行政院發言人李慧芝中午說，相信兩人很快就會見面溝通。

李慧芝也在傍晚透露，卓揆今天中午便與韓國瑜會面商討總預算議題，對於賴總統呼籲，希望總預算案在送出立法院前能舉行朝野協商，找到妥適解方的立場，卓、韓兩人都有相同想法，也同意朝此方向進行，並希望能有好的結果，讓國家能夠穩定發展。

此外，考試院長周弘憲下午也率隊拜會卓榮泰，針對多項考用合一議題進行意見交換，包括如何確保醫護人員考試命題質量、如何解決近年公務人員考試部分類科發生明顯錄取不足額現象（如土木工程類科）、如何強化用人機關參與選才及招募，以及如何加強推廣實施國家考試電腦化測驗等議題。

雙方也達成共識，將責成相關部會建立院際平台，政院將由人事行政總處作為窗口，召集各用人機關共同投入運作，以縮短考用落差，使國家考試試題切合實務運作，吸引更多優秀人才投入公務體系。

另針對國家考試電腦化測驗推廣實施部分，卓揆表示，相關部會可先協助盤點高中以上學校具備可供國家考試使用之電腦教室，進一步建置為「考教共用」電腦教室，平時作為學校教學使用，國家考試時又可作為電腦測驗試場使用，後續也請教育部等。