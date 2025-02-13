盤點12項總預算窒礙難行 卓榮泰續爭取與韓國瑜見面溝通

針對今年度中央總預算案，立法院長韓國瑜預告本周將送出總預算，盼行政院別提覆議改以追加減解套，行政院長卓榮泰則是盼能在事前召開朝野協商尋求解方，行政院發言人李慧芝13日表示，卓揆積極與韓國瑜聯絡，相信很快會有見面溝通的機會，行政院會抱持樂觀態度，希望有好的結果。

賴總統日前邀集五院共商國政，會後韓國瑜指出，盼行政院別對總預算案提覆議，而是改用追加減預算方式處理，並承諾周末前將總預算案送至行政院；卓榮泰則認為，總預算尚未送到行政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算方式補救，並不明確，立法院應先思考全盤妥適處理方式，且考慮接受覆議案。為此，賴總統也兩度呼籲兩院盡速溝通解方。

不過行政院13日召開院會時，主計總處也針對總預算盤點出12項難以透過追加減預算解決的窒礙難行之處，首先就是，刪減總數未宣讀，數字兜不攏，依宣讀內容計算刪減2,076億元，但主計總處計算僅刪減1,439億元，造成審查後歲出數額混亂有爭議；第二項為，部分刪減提案的刪減數已逾原編預算案數，超刪總數7,191萬3,000元。第三，刪減總數創歷史新高，較前3年的平均刪減數大增約6倍。

第三，刪減總數創歷史新高，主計總處指出，今年度總預算案刪減數2,076億元（未宣讀），刪減率6.6%，較前3年平均刪減數291億元，刪減率1.1%，大幅增加1,785億元，約增加6倍；第四，要求行政院自行調整刪減數高達636億554萬7,000元，主計總處說明，依立法院決議，通案統刪數不低於939億7,500萬元，扣除已核實計算的通刪數303億6,945萬3,000元，尚須由行政院自行調整刪減數636億554萬7,000元，數額過大，行政院已無力再行調減。

第五，凍結總數創近年新高，經主計總處核算，凍結數高達1,381億元，約4.6%，較前3年平均凍結數140億元，約0.5%，大幅增加1,241億元，約增加9倍。主計總處指出，因凍結預算具高度不確定性，未來執行時將影響廠商參與投標意願，不利相關標案及業務的推動。

第六，多項凍結案的解凍條件難以達成，造成機關運作無法延續；第七項為，刪減凍結集中特定機關業務費，嚴重影響機關基本運作維持；第八，刪減集中特定項目；第九，政策宣導單一廠商得標金額不得超過5%，與現實嚴重脫節，恐違背政府採購法立法目的。

第十，一般事務費通刪10%為往年的2至3倍，且未考慮各機關實際業務差異及辦理必要性，即予以通盤減列；第十一，原民會凍結案違反大法官釋字第391號，主計總處指出，原民會部分凍結提案，解凍條件涉及增加預算數額或調整預算支用內容，違反大法官釋字第391號解釋意旨，致責任政治難以建立，有違行政權與立法權分立。

第十二，部分通刪項目如國外旅費及出國教育訓練費、國內旅費、特別費，設有不得流用的限制，且指定刪減項目未授權科目自行調整。