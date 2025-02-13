提總預算12大窒礙難行 卓揆持續爭取與韓國瑜見面溝通

立法院長韓國瑜預告本周送出總預算，盼行政院別提覆議改以追加減解套；行政院長卓榮泰則力倡事前召開朝野協商共尋解方，主計總處也盤點12項難以透過追加減預算解決的窒礙難行之處。行政院發言人李慧芝說，卓揆積極與韓國瑜聯絡，相信很快會有見面溝通的機會，行政院會抱持樂觀態度，希望有好的結果。

根據主計總處盤點，首個窒礙難行之處為，刪減總數未宣讀，數字兜不攏」，依宣讀內容計算刪減2076億元，但主計總處計算僅刪減1439億元，造成審查後歲出數額混亂有爭議；第二項為，部分刪減提案的刪減數已逾原編預算案數，超刪總數7191萬3000元。

第三，刪減總數創歷史新高，主計總處指出，今年度總預算案刪減數2076億元（未宣讀），刪減率6.6%，較前3年平均刪減數291億元，刪減率1.1%，大幅增加1785億元，約增加6倍。

第四，要求行政院自行調整刪減數高達636億554萬7000元，主計總處說明，依立法院決議，通案統刪數不低於939億7500萬元，扣除已核實計算的通刪數303億6945萬3000元，尚須由行政院自行調整刪減數636億554萬7000元，數額過大，行政院已無力再行調減。

第五，凍結總數創近年新高，經主計總處核算，凍結數高達1381億元，約4.6%，較前3年平均凍結數140億元，約0.5%，大幅增加1241億元，約增加9倍。主計總處指出，因凍結預算具高度不確定性，未來執行時將影響廠商參與投標意願，不利相關標案及業務的推動。

第六，多項凍結案的解凍條件難以達成，造成機關運作無法延續；第七項為，刪減凍結集中特定機關業務費，嚴重影響機關基本運作維持；第八，刪減集中特定項目；第九，政策宣導單一廠商得標金額不得超過5%，與現實嚴重脫節，恐違背政府採購法立法目的。

第十，一般事務費通刪10%為往年的2至3倍，且未考慮各機關實際業務差異及辦理必要性，即予以通盤減列；第十一，原民會凍結案違反大法官釋字第391號，主計總處指出，原民會部分凍結提案，解凍條件涉及增加預算數額或調整預算支用內容，違反大法官釋字第391號解釋意旨，致責任政治難以建立，有違行政權與立法權分立。

第十二，部分通刪項目如國外旅費及出國教育訓練費、國內旅費、特別費，設有不得流用的限制，，且指定刪減項目未授權科目自行調整。