卓榮泰喊話總預算 盼立法院能1個月內解凍

「追加預算無法立刻解決現有部會預算被大刪的問題，盼立法院接受覆議、儘速解凍預算！」行政院發言人李慧芝13日如此轉述行政院長卓榮泰的裁示。卓榮泰還強調，追加預算有法律限制，且若送出的追加預算無法獲得立法院共識的話，仍無助改善如今部會窘境，因此期許立法院長韓國瑜能協調立院在野黨團、修改總預算。

批藍白強推爭議法案

卓榮泰在院會中表示，行政院與立法院曾一起通過打詐四法、運動部、《產創條例》等福國利民法案，未來還有《外國人才專法》、《AI基本法》、《運動產業發展條例》、《身障法》修正等福國利民法案。但立法院至今通過國會擴權、《選罷法》、《憲訴法》，還有未來要通過的《兩岸條例》修正、《國家安全戰略法》等，都是爭議性高、有損國安的法案。

「大量凍結預算還須要走程序解凍，立法院也難安排議程！」卓榮泰強調，監察委員外出調查案件，還要把油加滿才能回院內，從未見過此狀況。他說，雖然韓國瑜提出追加預算，並呼籲行政院不要覆議，但目前預算到底是刪1439億還是2076億也還不確定，且數字之間互相兜不攏，因此還是希望立院接受覆議，重新審定總預算。

追加預算非解方？

針對總統賴清德依照《憲法》第44條推動院際協商，卓榮泰指出，追加預算本是行政院權力，立法院也本來就該依法審查，韓國瑜的提案是基於既有程序的話，那根本不需要賴總統進行院際協調。若兩院無法達成共識也難改變現狀，希望立法院在送出總預算前可進行朝野協商，並將化解總預算解決方案一起送出。

卓榮泰也要求各部會準備好資料，並表示會與立法院更積極溝通，並呼籲立法院能一個月內解凍預算。被問到什麼是解決方案？行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰與韓國瑜在會後都有持續聯絡，希望能有好的結果，另外主計總處也會提供立法院目前總預算12處窒礙難行的地方，盼立法院召開朝野協商，讓總預算有好的結果。

李慧芝特別花了5分鐘時間舉例立法院刪減與凍結預算造成的影響，例如外交部媒宣費1.1億，但立法院疑似刪除1.4億，還有各部會業務費、出旅費被刪除造成的影響等。不過媒體詢問，立法院似乎不打算在總預算送出前進行任何協商，李慧芝僅表示，這幾天都有在溝通，希望儘快有見面溝通機會，一起找出解方。

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